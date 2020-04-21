Apple раскрыла секретные данные о передвижении украинцев во время карантина

Компания Apple решила открыть доступ к анонимным данным об использовании приложения «Карты Apple »» и мобильности своих пользователей на фоне пандемии коронавируса.

Это приложение использует доступ к геолокации устройства, а следовательно, может отслеживать передвижения пользователей.

Учитывая собранные компанией данные, украинцы стали меньше передвигаться пешком на 54%, на авто – на 34%. Опубликованная динамика мобильности охватывает период с 13 января 2020 года до сегодня и обновляется ежедневно.

Для сравнения, в Германии люди сократили передвижения пешком и на авто – на 37%, в Польше – на 74% и 57%, в США – на 50% и 37%, в РоSSии – на 53% и 40% соответственно.

В компании считают, что эти данные могут пригодиться правительствам для принятия дальнейших шагов для борьбы с пандемией.