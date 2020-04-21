Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

Huawei уже долгое время имеет репутацию производителя смартфонов, готовых предложить одни из лучших камер на рынке. Однако компания уже не раз становится участником скандалов, связанных с попыткой выдать фотографии, полученные с помощью дорогих цифровых зеркальных камер за снимки, за полученные с помощью мобильного устройства, хоть и флагманского.

В социальной сети Weibo китайский производитель запустил фотоконкурс на лучший снимок, полученный с помощью мобильного устройства Huawei, и сам опубликовал видео с множеством примеров фотографий, сделанных якобы с помощью своих же смартфонов.

Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

К несчастью для Huawei, один очень бдительный участник, ранее уже принимавший участие в конкурсе компании, обнаружил подлог. Два показанных в ролике снимка были получены с помощью дорогой DSLR-камеры Nikon D850 (стоимость $3000), но при этом подписаны, как «снимок с помощью смартфона Huawei». Оказалось, что оригиналы фотографий находятся в одном из китайских фотобанков и были сделаны человеком по имени Су Ти (Su Tie), который, как выяснилось, ранее сотрудничал с Huawei.

Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

Компания быстро отреагировала на конфуз и стала извиняться, оправдываясь тем, что ошибку совершил один из редакторов, неправильно подписавший фотографии.

По мнению ресурса Gizchina, Huawei просто не ожидала, что кто-то из пользователей заметит, что фотографии были получены с помощью DSLR-камеры.

Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

Это не первый раз, когда Huawei ловят на попытке выдачи фотографий, сделанных дорогими зеркалками за фото с телефона. В далёком 2016 году, во время рекламной кампании флагмана P9, Huawei опубликовала одну фотографию, якобы сделанную двойной камерой этого устройства. На деле же оказалось, что изображение было получено с помощью Canon EOS 5D Mark III стоимостью $4500. Аналогичные ситуации были со смартфонами Huawei Nova 3 и Huawei P30.

И всё же стоит отметить, что совместная работа с немецкой компанией Leica даёт свои плоды. С 2017 года таким компаниям как Samsung и Apple приходится не то что превосходить, а скорее догонять своего китайского конкурента в вопросе мобильной фотографии.

В прошлом году камера смартфона Huawei P30 Pro была названа лучшей. У камеры новейшего P40 Pro в этом году есть все шансы удержать это звание. В настоящий момент согласно рейтингу DXOMark, камера устройства занимает первое место.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запустил первую 5G сеть в УкраинеVodafone запустил первую 5G сеть в Украине
Смартфон Oppo Find X2 Lite с чипом SD765, 8 Гбайт ОЗУ и аккумулятором на 4025 мА·ч оценён в €500Смартфон Oppo Find X2 Lite с чипом SD765, 8 Гбайт ОЗУ и аккумулятором на 4025 мА·ч оценён в €500
Apple может выпустить iPhone SE Plus в этом годуApple может выпустить iPhone SE Plus в этом году
LG показала на видео смартфон нового поколения VelvetLG показала на видео смартфон нового поколения Velvet
FCC одобрила запуск сети Ligado, несмотря на возражения Пентагона и авиакомпанийFCC одобрила запуск сети Ligado, несмотря на возражения Пентагона и авиакомпаний
Блок рекламы


Похожие новости
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в СетьБольше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть
Huawei P40 Lite показал хорошую ремонтопригодностьHuawei P40 Lite показал хорошую ремонтопригодность
Плакат планшета Huawei MatePad: экран 2K, перо, Kirin 810 и образовательные функцииПлакат планшета Huawei MatePad: экран 2K, перо, Kirin 810 и образовательные функции
Mate Xs с момента запуска принёс Huawei более $60 млн убытковMate Xs с момента запуска принёс Huawei более $60 млн убытков
Флагманский смартфон Huawei получит встроенный градусникФлагманский смартфон Huawei получит встроенный градусник
Несмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США деталиНесмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США детали
Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40
Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфоновHuawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов
50-Мп камера и чип Kirin 990: раскрыто оснащение смартфонов Huawei P40 и P40 Pro50-Мп камера и чип Kirin 990: раскрыто оснащение смартфонов Huawei P40 и P40 Pro
Смартфон Huawei P40 Pro 5G с 8 Гбайт ОЗУ протестирован в GeekbenchСмартфон Huawei P40 Pro 5G с 8 Гбайт ОЗУ протестирован в Geekbench
Последние новости
Подгружаем последние новости