Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

Huawei уже долгое время имеет репутацию производителя смартфонов, готовых предложить одни из лучших камер на рынке. Однако компания уже не раз становится участником скандалов, связанных с попыткой выдать фотографии, полученные с помощью дорогих цифровых зеркальных камер за снимки, за полученные с помощью мобильного устройства, хоть и флагманского.

В социальной сети Weibo китайский производитель запустил фотоконкурс на лучший снимок, полученный с помощью мобильного устройства Huawei , и сам опубликовал видео с множеством примеров фотографий, сделанных якобы с помощью своих же смартфонов.

К несчастью для Huawei , один очень бдительный участник, ранее уже принимавший участие в конкурсе компании, обнаружил подлог. Два показанных в ролике снимка были получены с помощью дорогой DSLR-камеры Nikon D850 (стоимость $3000), но при этом подписаны, как «снимок с помощью смартфона Huawei ». Оказалось, что оригиналы фотографий находятся в одном из китайских фотобанков и были сделаны человеком по имени Су Ти (Su Tie), который, как выяснилось, ранее сотрудничал с Huawei .

Компания быстро отреагировала на конфуз и стала извиняться, оправдываясь тем, что ошибку совершил один из редакторов, неправильно подписавший фотографии.

По мнению ресурса Gizchina, Huawei просто не ожидала, что кто-то из пользователей заметит, что фотографии были получены с помощью DSLR-камеры.

Это не первый раз, когда Huawei ловят на попытке выдачи фотографий, сделанных дорогими зеркалками за фото с телефона. В далёком 2016 году, во время рекламной кампании флагмана P9, Huawei опубликовала одну фотографию, якобы сделанную двойной камерой этого устройства. На деле же оказалось, что изображение было получено с помощью Canon EOS 5D Mark III стоимостью $4500. Аналогичные ситуации были со смартфонами Huawei Nova 3 и Huawei P30.

И всё же стоит отметить, что совместная работа с немецкой компанией Leica даёт свои плоды. С 2017 года таким компаниям как Samsung и Apple приходится не то что превосходить, а скорее догонять своего китайского конкурента в вопросе мобильной фотографии.

В прошлом году камера смартфона Huawei P30 Pro была названа лучшей. У камеры новейшего P40 Pro в этом году есть все шансы удержать это звание. В настоящий момент согласно рейтингу DXOMark, камера устройства занимает первое место.



