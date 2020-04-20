FCC одобрила запуск сети Ligado, несмотря на возражения Пентагона и авиакомпаний

Федеральная комиссия по связи США в составе пяти участников единогласно проголосовала за то, чтобы разрешить компании Ligado Networks запуск общенациональной сети с низким энергопотреблением в L-диапазоне, которая в основном будет использоваться для 5G-сервисов и Интернета вещей.

REUTERS/Fabian Bimmer

Решение было принято, несмотря на возражения со стороны Министерства обороны США , а также крупнейших американских авиакомпаний и федеральных агентств, утверждающих, что запуск сети несёт угрозу национальной безопасности, так как повлечёт за собой помехи в работе спутниковой системы навигации GPS .

В свою очередь телекоммуникационный регулятор заявил в понедельник, что постановление об одобрении запуска сети Ligado содержит ряд жёстких условий, исключающие возможность помех работе GPS .

Как и сообщалось ранее, в их число входит снижение мощности базовых станций с 32 до 9,8 дБВт. Также Ligado взяла на себя обязательство организовать защитную полосу 23 МГц, используя свой собственный лицензированный спектр для отделения передач своих наземных базовых станций от операций радионавигационной спутниковой службы. Кроме того, компания будет обязана осуществлять постоянный мониторинг мощности передачи своих базовых станций.



