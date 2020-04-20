Apple может выпустить iPhone SE Plus в этом году

По сообщениям сетевых источников, компания Apple может выпустить в этом году iPhone SE Plus, который станет увеличенной версией обновлённого iPhone SE, представленного недавно. Первые намёки на существование iPhone SE Plus были обнаружены в коде программной платформы iOS 14, а сегодня этот факт подтвердил инсайдер.

Apple может выпустить iPhone SE Plus в этом году

iPhone SE (2020)

Известный сетевой источник Джон Проссер (Jon Prosser), который в прошлом неоднократно публиковал достоверную информацию о продуктах Apple, намекнул в своём аккаунте в Twitter на то, что в скором времени может быть представлен iPhone SE Plus.

На данный момент нет каких-либо других подробностей о будущем смартфоне Apple, поэтому сказать точно появится ли он на рынке нельзя. Источник предполагает, что iPhone SE Plus будет оснащён 5,5-дюймовым дисплеем, обрамлённым толстыми рамками. Аппарат может получить двойную основную камеру, стеклянную заднюю поверхность, а также поддержку Touch ID. В качестве программной основы, вероятнее всего, будет задействована iOS 13. Не исключено, что Apple представит iPhone SE Plus вместе с новыми AirPods и MacBook Pro в мае этого года.

Поскольку представленный недавно iPhone SE позиционируется, как обновлённая версия iPhone 8, появление более крупной и продвинутой модели, которая могла бы стать заменой iPhone 8 Plus, выглядит вполне логично. Однако более продвинутый смартфон будет стоить дороже по сравнению с обновлённым iPhone SE, который был оценён производителем в $399.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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