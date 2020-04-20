5G-смартфон Sony Xperia 5 II красуется на рендерах

Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator опубликовал концептуальные рендеры смартфона Xperia 5 II, который, как ожидается, в нынешнем году анонсирует компания Sony.

По имеющейся информации, новинка сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). По всей видимости, будут применены процессор Qualcomm Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55.

Утверждается, что Xperia 5 II станет самым компактным 5G-смартфоном на рынке. Размер экрана составит 5,8 или даже 5,6 дюйма по диагонали.

Судя по рендерам, фронтальная камера расположится в небольшом отверстии по центру в верхней части дисплея. Основная камера якобы получит трёхмодульную конфигурацию с оптическими элементами, выстроенными в ряд по вертикали.

Смартфон получит симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В боковых частях видны физические кнопки управления.

Устройству приписывают наличие 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 256 Гбайт. Аппарат будет доступен в различных вариантах цветового исполнения.

Премьера Xperia 5 II ожидается в первых числах сентября. Цена, по слухам, может составить приблизительно 800 евро.



