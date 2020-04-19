Google превратил мытье рук в мини-игру: правила гигиены

Мытье рук — это отличная профилактика не только от вирусных, но и от множества других заболеваний, возбудителями которых являются бактерии, грибки и другие патогены. Чтобы напомнить вам о важности этого мероприятия, Google встроил в свои «умные» часы Wear OS удобный таймер с напоминанием.

По сути, новый функционал представляет собой напоминание, которое периодически появляется на экране в течение дня. Получить к нему доступ можно и отдельно от Google Clock, достаточно лишь нажать на ярлык на панели приложений. Программа отводит вам 40 секунд на то, чтобы как следует вымыть руки с мылом, после чего поздравит вас с успешным выполнением процедуры.

Почему именно 40 секунд? Несмотря на то, что по информации Центра контроля заболеваний на дезинфекцию хватит и 20 секунд, следует помнить, что это лишь базовый минимум. В разных частях земного шара уровень загрязнения вашей кожи будет совершенно разным, так что всегда стоит мыть руки на 30?40% дольше — так вы гарантированно убережете себя от большинства проблем.

Смущает лишь одно: для запуска таймера вам придется прикоснуться к экрану часов грязным пальцем, хотите вы того или нет. Так что не забывайте время от времени дезинфицировать и его — иначе все старания насмарку.



