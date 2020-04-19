Google превратил мытье рук в мини-игру: правила гигиены

Google превратил мытье рук в мини-игру: правила гигиены

Мытье рук — это отличная профилактика не только от вирусных, но и от множества других заболеваний, возбудителями которых являются бактерии, грибки и другие патогены. Чтобы напомнить вам о важности этого мероприятия, Google встроил в свои «умные» часы Wear OS удобный таймер с напоминанием.

По сути, новый функционал представляет собой напоминание, которое периодически появляется на экране в течение дня. Получить к нему доступ можно и отдельно от Google Clock, достаточно лишь нажать на ярлык на панели приложений. Программа отводит вам 40 секунд на то, чтобы как следует вымыть руки с мылом, после чего поздравит вас с успешным выполнением процедуры.

Почему именно 40 секунд? Несмотря на то, что по информации Центра контроля заболеваний на дезинфекцию хватит и 20 секунд, следует помнить, что это лишь базовый минимум. В разных частях земного шара уровень загрязнения вашей кожи будет совершенно разным, так что всегда стоит мыть руки на 30?40% дольше — так вы гарантированно убережете себя от большинства проблем.

Смущает лишь одно: для запуска таймера вам придется прикоснуться к экрану часов грязным пальцем, хотите вы того или нет. Так что не забывайте время от времени дезинфицировать и его — иначе все старания насмарку.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов
Vodafone запустил первую 5G сеть в УкраинеVodafone запустил первую 5G сеть в Украине
Huawei P40 Lite показал хорошую ремонтопригодностьHuawei P40 Lite показал хорошую ремонтопригодность
Развёртывание 5G-сетей Ligado в США могут одобрить, несмотря на противодействие ПентагонаРазвёртывание 5G-сетей Ligado в США могут одобрить, несмотря на противодействие Пентагона
Киевстар запустил новый тариф, который будет полезный для всехКиевстар запустил новый тариф, который будет полезный для всех
Блок рекламы


Похожие новости
Google и Apple устроят слежку за больными Covid-19Google и Apple устроят слежку за больными Covid-19
Google Play рассказал об обновлениях, связанных с COVID-19Google Play рассказал об обновлениях, связанных с COVID-19
Google прекратила продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XLGoogle прекратила продажу смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL
Эпидемия COVID-19 перевернула рейтинги приложений в Google PlayЭпидемия COVID-19 перевернула рейтинги приложений в Google Play
Google Подкасты получили редизайн и приложение для iOSGoogle Подкасты получили редизайн и приложение для iOS
Google сообщил об изменениях для App Engagement Campaigns в Ads APIGoogle сообщил об изменениях для App Engagement Campaigns в Ads API
Экран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4aЭкран Full HD+ и 12-Мп камера: рассекречено оснащение смартфона Google Pixel 4a
Реальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4aРеальные снимки подтверждают дизайн смартфона Google Pixel 4a
Google Play вводит новые ограничения для геолокации в фоновом режимеGoogle Play вводит новые ограничения для геолокации в фоновом режиме
Google Play удалил более 600 приложений за прерывающую рекламуGoogle Play удалил более 600 приложений за прерывающую рекламу
Последние новости
Подгружаем последние новости