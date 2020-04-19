LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet

LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet

На YouTube обнародован видеоролик (см. ниже), демонстрирующий дизайн смартфона LG нового поколения под названием Velvet. Официальная презентация этого аппарата состоится уже в следующем месяце.

Напомним, что одной из особенностей названного устройства станет тыльная камера Raindrop в составе трёх оптических модулей и вспышки, которые выстроены в ряд по вертикали.

Дизайнерская концепция 3D Arc Design предполагает, что экран и задняя панель симметрично загибаются на боковые части корпуса. Это, как утверждается, создаёт «плавный форм-фактор, который одновременно радует глаз и приятен на ощупь».

LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet

На видео видно, что в боковых частях корпуса новинки расположены физические кнопки управления. Внизу находятся симметричный порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Фронтальная камера установлена в небольшом вырезе в верхней части дисплея.

Говорится, что основой смартфона послужит процессор Qualcomm Snapdragon 765. Упомянута возможность работы в мобильных сетях 5G.

Анонс LG Velvet ожидается 15 мая. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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