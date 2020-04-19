LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet

На YouTube обнародован видеоролик (см. ниже), демонстрирующий дизайн смартфона LG нового поколения под названием Velvet. Официальная презентация этого аппарата состоится уже в следующем месяце.

Напомним, что одной из особенностей названного устройства станет тыльная камера Raindrop в составе трёх оптических модулей и вспышки, которые выстроены в ряд по вертикали.

Дизайнерская концепция 3D Arc Design предполагает, что экран и задняя панель симметрично загибаются на боковые части корпуса. Это, как утверждается, создаёт «плавный форм-фактор, который одновременно радует глаз и приятен на ощупь».

На видео видно, что в боковых частях корпуса новинки расположены физические кнопки управления. Внизу находятся симметричный порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Фронтальная камера установлена в небольшом вырезе в верхней части дисплея.

Говорится, что основой смартфона послужит процессор Qualcomm Snapdragon 765. Упомянута возможность работы в мобильных сетях 5G.

Анонс LG Velvet ожидается 15 мая. Новинка будет поставляться с операционной системой Android 10.



