Киевстар запустил новый тариф, который будет полезный для всех

Киевстар запустил новый полезный тариф всего за 30 гривен

Киевстар предоставляет услуги для всех категорий абонентов. На этот раз мобильный оператор предложил тарифный план для тех, кто много пользуется интернетом, особенно ночью. Теперь клиенты Киевстар могут получить безлимитное пользование мобильным интернетом в период с 23:00 до 7:00 всего за 30 гривен в месяц.

За эту сумму абоненты Киевстар получают дополнительные 10 ГБ интернета, чего вполне достаточно, если даже сидеть в Сети каждую ночь. Подключить этот тариф можно, набрав комбинацию *266*1 #. Проверить остаток мегабайт можно по номеру *266#. Также подключить любой тариф мобильного оператора можно через приложение "Мой Киевстар".

Подключить тариф "Ночной" не могут пользователи пакетов "Киевстар Онлайн 3G 2018", "Профессионал", "Киевстар Звонки 2019", "Киевстар Звонки 2018?," Без границ lite", "Без границ lite+", "Онлайн без границ", "Звонки без границ". Кроме того, этот тариф не совмещается с тарифным планом "День Онлайн". Ночные мегабайты интернета доступны только ночью, в 7:00 тарификация начинает происходить в соответствии с вашим основным тарифным планом. Неиспользованные мегабайты после завершения срока действия тарифа аннулируются.

Напомним, Киевстар показал статистику пользования мобильной связью и интернетом во время карантина. Согласно опубликованным данным, серьезнее других относятся к режиму самоизоляции Львов, Тернополь и Черкассы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов
Vodafone представил рекордно дешевый тарифVodafone представил рекордно дешевый тариф
Предполагаемый Honor 30 Pro+ появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990Предполагаемый Honor 30 Pro+ появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990
Киевстар меняет старые телефоны на новыеКиевстар меняет старые телефоны на новые
Vodafone запустил первую 5G сеть в УкраинеVodafone запустил первую 5G сеть в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Vodafone запустил первую 5G сеть в УкраинеVodafone запустил первую 5G сеть в Украине
"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов
Киевстар дарит абонентам 150 гривен на мобильный счетКиевстар дарит абонентам 150 гривен на мобильный счет
Vodafone представил рекордно дешевый тарифVodafone представил рекордно дешевый тариф
Киевстар меняет старые телефоны на новыеКиевстар меняет старые телефоны на новые
Llifecell запустил рекордно дешевый тарифLlifecell запустил рекордно дешевый тариф
В Украине запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, его неиспользование повлечет штрафВ Украине запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, его неиспользование повлечет штраф
Киевстар – самый дешевый тариф стал еще доступнееКиевстар – самый дешевый тариф стал еще доступнее
Vodafone будет предоставлять услуги бесплатноVodafone будет предоставлять услуги бесплатно
Новый iPhone SE может получить 4,7-дюймовый экран и до 256 ГБ памяти
Последние новости
Подгружаем последние новости