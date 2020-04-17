Киевстар запустил новый тариф, который будет полезный для всех

Киевстар предоставляет услуги для всех категорий абонентов. На этот раз мобильный оператор предложил тарифный план для тех, кто много пользуется интернетом, особенно ночью. Теперь клиенты Киевстар могут получить безлимитное пользование мобильным интернетом в период с 23:00 до 7:00 всего за 30 гривен в месяц.

За эту сумму абоненты Киевстар получают дополнительные 10 ГБ интернета, чего вполне достаточно, если даже сидеть в Сети каждую ночь. Подключить этот тариф можно, набрав комбинацию *266*1 #. Проверить остаток мегабайт можно по номеру *266#. Также подключить любой тариф мобильного оператора можно через приложение "Мой Киевстар".

Подключить тариф "Ночной" не могут пользователи пакетов "Киевстар Онлайн 3G 2018", "Профессионал", "Киевстар Звонки 2019", "Киевстар Звонки 2018?," Без границ lite", "Без границ lite+", "Онлайн без границ", "Звонки без границ". Кроме того, этот тариф не совмещается с тарифным планом "День Онлайн". Ночные мегабайты интернета доступны только ночью, в 7:00 тарификация начинает происходить в соответствии с вашим основным тарифным планом. Неиспользованные мегабайты после завершения срока действия тарифа аннулируются.

Напомним, Киевстар показал статистику пользования мобильной связью и интернетом во время карантина. Согласно опубликованным данным, серьезнее других относятся к режиму самоизоляции Львов, Тернополь и Черкассы.