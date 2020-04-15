Представлены смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro

Помимо нового флагманского устройства Honor 30 Pro+ сегодня в Китае были представлены два более доступных смартфона новой серии — Honor 30 и Honor 30 Pro. Младшая модель готова предложить 6,53-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ (2400 ? 1080 пикселей), более продвинутая — 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей со скруглёнными краями, разрешением 2340 ? 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, как у флагманского аппарата.

В основе базовой модели Honor 30 используется новый 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 985 (1 ? Cortex-A76 @2,58 ГГц, 3 ? A76 @2,40 ГГц, 4 ? A55 @1,84 ГГц, GPU Mail-G77). Компанию ему могут составлять 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, а также флэш-накопитель на 128 или 256 Гбайт.

Более продвинутая версия Honor 30 Pro задействует однокристальную восьмиядерную мобильную платформу Kirin 990 5G (2 ? Cortex-A76 @2,86 ГГц, 2 ? A76 @2,36 ГГц и 4 ? A55 @1,95 ГГц, GPU Mali-G76) и оснащена эффективной системой жидкостного охлаждения (тепловой трубкой).

На выбор предлагают два варианта Honor 30 Pro: с 8 Гбайт оперативной памяти и флэш-накопителем объёмом 128 Гбайт, а также с 8 Гбайт ОЗУ и флэш-накопителем на 256 Гбайт

Модель Honor 30 оснащена квадрокамерой, Honor 30 Pro предлагает тройную. Но в обоих случаях в качестве основы применяется 40-Мп модуль с датчиком Sony IMX600. В дополнение к нему в Honor 30 используются 8-Мп широкоугольный модуль, 8-Мп телефотомодуль (с двукратным увеличением) и 2-Мп модуль. Модель Honor 30 Pro использует дополнительные 16-Мп широкоугольный модуль, а также 5-Мп телефотомодуль с пятикратным оптическим зумом.

Фронтальная камера Honor 30 представлена 32-Мп сенсором. У Honor 30 Pro в поддержку к нему выделен 8-Мп широкоугольный модуль.

Вес Honor 30 составляет 185 граммов, толщина — 8,1 мм. Вес Honor 30 Pro — 186 граммов. Толщина устройства — 8,38 мм. Оба смартфона питаются от аккумуляторных батарей ёмкостью 4000 мА·ч и предлагают поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Предзаказы на новые устройства в Китае уже принимаются. Стоимость версия Honor 30 с 6 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти составляет 2999 юаней (около $425). За вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ просят 3199 юаней (около $453). За смартфон Honor 30 Pro в комплектации 8/128 Гбайт просят 3999 юаней (около $566), а за максимальную версию на 8/256 Гбайт придется отдать 4999 юаней (около $708).

В продажу оба смартфона, как и флагманский Honor 30 Pro+, поступят 21 апреля.



