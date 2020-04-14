Vodafone запустил первую 5G сеть в Украине

Vodafone, который является одним из самых популярных в Украине мобильных операторов, запустил первую в нашей стране сеть 5G. В частности, интернет нового поколения был успешно протестирован в столице.

Так, Vodafone провел успешное испытание оборудования AirScale, предоставленного брендом Nokia. Тестирование состоялось в Киеве на одной из площадок для экспериментов. В рамках испытания было доказано, что скорость мобильного интернета составила рекордные 525 мегабит в секунду. Это на порядок выше, чем та скорость, которой можно достичь при использовании 4G.

Vodafone провел тестирование на специально выделенных для него радиочастотах 1800 МГц и 2600 МГц. По словам производителя, новое оборудование AirScale поддерживает полноценную сеть 5G.

Кроме того, компания Vodafone на всей территории Закарпатья перевела мобильный интернет стандарта LTE на полосу 15 МГц. Для этого компании пришлось переоборудовать свыше 250 вышек. Теперь скорость мобильного интернета на Закарпатье возросла даже в традиционно проблемных высокогорных местах.

Кроме того, расширение полосы LTE произошло и в других регионах — в Одесской и Житомирской областях, а также в Умани Черкасской области. На очереди — Кропивницкий, Херсонщина и Днепропетровщина.

Напомним, ранее Vodafone представил новий рекордно дешевый тариф.


Оксана Житнюк, Тудей

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