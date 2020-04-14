Huawei P40 Lite показал хорошую ремонтопригодность

Специалисты YouTube-канала канала RBKreviews разобрали Huawei P40 Lite, чтобы проверить ремонтопригодность устройства. Как и большинство других смартфонов среднего класса, новинку достаточно легко разобрать, однако есть один нюанс, который омрачает это преимущество.

Huawei P40 Lite показал хорошую ремонтопригодность

gizmochina.com

Ещё до анонса базовой версии Huawei P40 китайский производитель выпустил «упрощённый» вариант устройства. По сути, Huawei P40 Lite является ничем иным, как обновлённый Huawei Nova 6 SE, который был представлен в декабре 2019 года в Китае.

Задняя часть устройства имеет пластиковую панель, в отличии от более дорогих версий смартфона. Следовательно, она достаточно просто снимается при небольшом нагреве. После этого открывается доступ к внутренней части устройства, которая дополнительно прикрыта пластиковыми пластинами, прикрученными 18 винтами Philips.

После снятия пластин почти все шлейфы, соединяющие внутренние компоненты устройства, можно отключить. Это позволяет легко заменить батарею. После этого можно отсоединить шлейф дисплея и снять дисплейный модуль. Это и есть нюанс, о котором упоминалось в начале. Для того, чтобы заменить повреждённый дисплей, придётся полностью разобрать всё устройство.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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