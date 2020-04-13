Представлено 40-Вт беспроводное зарядное устройство Oppo AirVOOC

Представлено 40-Вт беспроводное зарядное устройство Oppo AirVOOC

Oppo представила сегодня в Китае свой флагманский смартфон Oppo Ace2. Аппарат поддерживает 65-Вт проводную SuperVOOC 2.0 и 40-Вт беспроводную. В комплекте со смартфоном идёт традиционное зарядное устройства SuperVOOC 2.0 на 65 Вт, а вот беспроводное зарядное устройство AirVOOC мощностью 40 Вт придётся покупать отдельно.

Oppo установила цену беспроводного зарядного устройства AirVOOC в 249 юаней (около $35), что несколько дешевле аналогичного 40-Вт беспроводного зарядника Huawei, который продаётся в Поднебесной по цене в 289 юаней ($41).

Зарядное устройство AirWOOC мощностью 40 Вт выполнено так, чтобы смартфон лежал на нём горизонтально. Справа имеется вентилятор, который обеспечивает охлаждение через скрытое боковое вентиляционное отверстие. Уровень шума вентилятора не превышает 22 дБА, а в его задачу входит снижение температуры до 39° C при зарядке устройства.

Представлено 40-Вт беспроводное зарядное устройство Oppo AirVOOC

Oppo утверждает, что зарядник способен полностью восполнить ёмкость батареи Oppo Ace (4000 мА·ч) с 0 до 100 % всего за 56 минут. AirWOOC также поддерживает беспроводную зарядку по общепринятому стандарту Qi, но в таком режиме мощность уменьшается сразу до 10 Вт. Беспроводное зарядное устройство AirWOOC мощностью 40 Вт поступит в продажу 20 апреля. Тем покупателям в Китае, кто приобретёт Ace2 в период с 20 по 30 апреля, предоставляется скидка на зарядное устройство в размере 30 юаней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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