Vodafone представил рекордно дешевый тариф

Vodafone представил рекордно дешевый тариф

Vodafone продолжает радовать своих абонентов в период карантина, предлагая им выгодные тарифы и новые услуги. Сейчас люди больше времени проводят в Интернете, чем ранее, поэтому особенно актуальными становятся тарифы с большим количеством мегабайтов. Именно поэтому Vodafone запустил один из самых выгодных на данный момент тарифов в своей линейке — Vodafone SuperNet Turbo, который позволяет безлимитно пользоваться сетями 3G и 4G по всей территории Украины.

За 75 гривен в месяц абоненты этого тарифа получат также безлимит на звонки внутри сети Vodafone, 300 минут на звонки по всей Украине, а также уникальную возможность подключить услугу “Безлимитные звонки за границу” всего за три гривны в день.

Кроме того, пользователи Vodafone в рамках тарифного плана Vodafone SuperNet Turbo смогут в течение трех месяцев не платить за услугу "Безграничные разговоры", которая предоставляет дополнительные 300 минут на звонки. Отключиться от этой дополнительной услуги можно будет в любой момент.

Напомним, до 24 апреля включительно мобильный оператор Vodafone увеличил спектр бесплатных услуг для своих абонентов, в который вошли пользование сервисами BeFit, Bookmate, Vodafone Press, Vodafone Music и другими услугами.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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