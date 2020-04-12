Плакат планшета Huawei MatePad: экран 2K, перо, Kirin 810 и образовательные функции

Huawei и Samsung — едва ли не единственные именитые производители, которые до сих пор выпускают планшеты на базе Android. Так же, как Samsung собирается представить упрощённую версию Galaxy Tab S6, Huawei планирует предложить более простой вариант MatePad Pro. В Сети появился рекламный плакат с планшетом, который получил простое имя — Huawei MatePad, и это фото подтвердило ряд уже просочившихся характеристик.

Плакат, снятый, очевидно, у одного из китайских магазинов, говорит о том, что Huawei MatePad получит минимум два цветовых исполнения — белое и тёмное-синее. Стоит также отметить, что рамки вокруг дисплея будут достаточно тонкими, хотя экран не получил при этом перфорацию под лицевую камеру, как его старший собрат MatePad Pro.

У Huawei MatePad тоже имеется поддержка ввода при помощи цифрового пера. Согласно приведённому изображению, MatePad оснащён дисплеем 2K (ранее сообщалось, что речь идёт о 10,4-дюймовом экране 2000 ? 1200), процессором Kirin 810 и некими эксклюзивными образовательными функциями. Другими словами, целевая аудитория нового планшета Huawei — учащиеся.

В предыдущих отчётах сообщалось, что планшет выйдет в вариантах без поддержки сотовых сетей и с модемом 4G; получит варианты 3/32, 4/64 и 6/128 Гбайт. Он также будет оснащаться батареей на 7250 мА·ч и портом USB-C для зарядки. Среди других особенностей назывались 8-Мп тыльная и лицевая камеры, поддержка Bluetooth 5.1 и некая облегчённая оболочка EMUI 10.1 на базе Android 10.

Запуск, очевидно, состоится уже скоро, но источники пока не называют дату. Кстати, другие данные позволяют говорить о том, что Huawei также готовит скорый запуск 8-дюймового планшета MatePad T.



