Благодаря постерам раскрыты характеристики смартфона OPPO A92s: поддержка 5G и 120-Гц дисплей

До анонса смартфона OPPO Reno Ace 2 остались считанные часы — его представят 13 апреля. Не исключено, что вместе с Reno Ace 2 компания представит ещё одну новинку из числа засветившихся на сайте организации Bluetooth SIG моделей с кодовыми обозначениями CPH2067 и CPH2069.

Тем более, что в Сети появились постеры одного из этих смартфонов, получившего название OPPO A92s. Новинка также была замечена на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT), где ей присвоили кодовое имя OPPO PDKM00.

Судя по постерам, смартфон OPPO A92s оснащён 6,57-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Устройство основано на чипе Dimensity 800, и имеет на борту по меньшей мере 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель UFS 2.1 ёмкостью 128 Гбайт.

На тыльной панели смартфона размещён массив камер, включающий 48-Мп сенсор, ультраширокоугольный объектив с 8-Мп сенсором, а также 2-Мп камеру для макросъёмки и 2-Мп датчик для определения глубины сцены. Для разблокировки в смартфоне используется дактилоскопический датчик, размещённый на боковой грани корпуса. Смартфон OPPO A92s будет доступен в градиентном белом и тёмно-синем / чёрном цветовых вариантах. Стоимость версии устройства с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти равна 2499 юаней (~$355).



