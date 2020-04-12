LG VELVET станет первым смартфоном LG с новым дизайном

На этой неделе южнокорейская компания LG продемонстрировала новый дизайн своих будущих смартфонов, хотя и не стала делиться подробностями, о том, какие устройства первыми получат новый облик.

Теперь LG официально объявила, что первым смартфоном, в котором будет воплощена её новая стратегия дизайна, станет модель LG VELVET.

В официальном пресс-релизе компании сообщается, что LG Velvet получит основную камеру «Raindrop» и «симметричный, плавный форм-фактор, который одновременно радует глаз и приятен на ощупь». Судя по опубликованным эскизам, LG VELVET, скорее всего, будет иметь металлическую раму и стеклянные фронтальную и тыльные панели корпуса.

«Сегодняшние смартфоны становятся все более похожими и их трудно отличить только по техническим характеристикам», — объяснила компания своё решение изменить язык дизайна. Также в пресс-релизе указано, что LG VELVET станет первым устройством, в котором будет реализована новая стратегия компании в отношении брендинга для мобильных устройств.

В рамках этой стратегии она отказывается от буквенно-цифровых обозначений в пользу «знакомых и выразительных названий», которые помогут потребителю уловить суть устройства, наиболее подходящего для его индивидуальности, и постоянно меняющиеся тенденции. Например, название VELVET (бархат, вельвет) ассоциируется с образами глянцевой гладкой поверхности и исключительной плавности переходов, двух ключевых особенностях дизайна нового смартфона.

О характеристиках и цене новинки пока нет никаких сведений. Ожидается, что её представят 15 мая.



