Киевстар меняет старые телефоны на новые

Киевстар меняет старые телефоны на новые

На сайте украинского оператора мобильной связи Киевстар появилась новая функция "trade-in". В странах Запада эта услуга очень популярна, теперь она заработала и у нас. Любой пользователь может в режиме онлайн поменять старый телефон на новый, сэкономив кругленькую сумму.

Замена старой техники на новую производится в Украине уже довольно давно. Но современные реалии диктуют нам свои правила. Во время жесткого карантина людям запрещено лишний раз выходить из дома, поэтому Киевстар решил сделать услугу trade-in доступной в онлайн-режиме.

Пока украинцы находятся в самоизоляции, они могут зайти на официальный сайт мобильного оператора Киевстар, найти удобный и понятный онлайн-калькулятор, с помощью которого подсчитать стоимость своего старого смартфона.

Киевстар меняет старые телефоны на новые

Имейте в виду, что обменять в рамках услуги trade-in можно только аппарат, который был выпущен не позднее, чем шесть лет назад. Увы, но более старые модели в Киевстар поменять на новенький гаджет не получится.

Также не забудьте найти модель смартфона, который вы хотели бы приобрести. Отнимите от его стоимости сумму, которую вам показал калькулятор, — теперь вы знаете, сколько примерно заплатите за покупку, если воспользуетесь новой услугой от Киевстар. К примеру, если ваш старый телефон оценивается в 2 тысячи гривен, а новый вы хотите за 5 тысяч. То за покупку вы заплатите 3 тысячи гривен.

Когда карантинные меры в Украине будут отменены, вы сможете осуществить обмен старого телефона на новый, придя в ближайший магазин Киевстара в своем городе. Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие личность, и идентификационный код.

Напомним, Киевстар на время всеобщего карантина предложил украинцам ряд очень полезных услуг. Чем порадовал мобильный оператор своих абонентов на этот раз?


Шевченко Лилия, Тудей

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