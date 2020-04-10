Google Play рассказал об обновлениях, связанных с COVID-19

Магазин приложений Google Play рассказал о последних обновлениях в сервисе, связанных с глобальной эпидемией коронавируса.

Увеличение периода проверки приложений

В настоящее время проверка приложений занимает больше времени, чем обычно – 7 дней и дольше. В Google заверили, что это временное решение, но пока так.

Чтобы обеспечивать пользователей надёжной информацией о распространении COVID-19, приоритет отдаётся тем приложениям, которые издаются, утверждаются или разрабатываются при участии официальных государственных учреждений и организаций здравоохранения. Для таких приложений период проверки останется прежним.

Рекомендации по оформлению страницы приложения

Приложения, в описании которых упоминается COVID-19 или связанные с ним понятия, будут опубликованы только в случае, если они созданы при участии официальных государственных учреждений или организаций здравоохранения.

Кроме того, в таких приложениях запрещено использовать какие-либо модели монетизации: внутренние покупки, рекламу или сбор пожертвований.

Если приложение не отвечает этим требованиям, то оно не будет опубликовано.

Удаление некорректных отзывов

В связи с приростом трафика пользователи стали чаще ставить приложениям необоснованно низкие оценки. Такие отзывы можно пометить как некорректные в Play Console.

Google Play теперь быстрее и более точно выявляет и удаляет такие отзывы, чтобы ускорить обработку запросов.

Поддержка подписок

Сильнее всего от пандемии COVID-19 пострадали приложений тех компаний, на которых значительно сказалось распространение коронавирусной инфекции. В их числе — агентства по продаже билетов на мероприятия, а также приложения, предлагающие различные услуги.

Те разработчики, чей бизнес пострадал в связи с текущей ситуацией, могут воспользоваться такими возможностями, как отложенный платеж или приостановка подписки . Это поможет сохранить аудиторию до окончания кризиса.

Если приложение по сниженной цене или бесплатно предлагает контент или услуги, связанные с медициной, онлайн-образованием или поддержанием хорошего самочувствия, то на помощь разработчикам придут такие функции платёжной системы Google Play, как изменение цен и возврат средств .

Более подробные рекомендации можно найти в посте компании на платформе Medium .

В завершение в Google Play также отметили, что будут стараться пока не вводить слишком много изменений, чтобы поддержать компании в условиях эпидемии:

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, чтобы не вводить слишком много изменений и запретов, так как понимаем, что происходящее уже сильно влияет на ваш бизнес».