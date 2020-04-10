Выход складного двухэкранного планшета Surface Neo отложили до 2021 года

Складной планшет Surface Neo, скорее всего выйдет в следующем году, хотя на его презентации прошлой осенью Microsoft пообещала начать серийное производство новинки к концу 2020 года.

Cherlynn Low / Engadget

По данным ресурса ZDNet, в этом году, по всей видимости, мы не увидим никаких устройств под управлением ОС Windows 10X.

Называется несколько причин для этого. Одна из них вполне очевидна: пандемия COVID-19 нарушила все производственные графики. Но главная причина заключается в том, что Microsoft решила сначала поставить Windows 10X для устройств с одним экраном, таких как ноутбуки-трансформеры.

Решение немного неожиданное, так как Windows 10X рассчитана именно на компьютерные устройства с двумя экранами. Тем не менее, по данным ZDNet, Панос Панаи (Panos Panay), отвечающий в Microsoft за Surface, объявил восьмого апреля членам команды, что компания не будет в этом году поставлять Surface Neo. Более того, Microsoft также не позволит поставлять в этом году устройства с двумя экранами на Windows 10X и сторонним производителям.



