LG разработала новую концепцию размещения камер на смартфоне

LG разработала новую концепцию размещения камер на смартфоне

Южнокорейский производитель электроники LG не в первый раз экспериментирует с внешним видом своих продуктов. В ассортименте бренда есть даже складные аппараты, но вместе с оригинальными техническими решениями соседствуют вполне себе модно-трендовые «вырезы», «челки» и «капельки» спереди, а сзади — привычные блоки камер.

Если опустить банальность самой концепции заимствования идей у природы, то представленный брендом LG новый облик смартфонов выглядит, как минимум, стильно. Камеры и все вспомогательные элементы (вспышки, глазки автофокуса и тому подобное) на тыльной стороне устройства теперь будут располагаться словно капли дождя на стекле — от большой к самой маленькой сверху вниз.

Кроме того дисплей и задняя панель будут сходиться к граням с одинаковым радиусом изгиба. Наконец, лицевая сторона смартфона, если судить по рисункам концепта, не несет на себе никаких видимых объективов или датчиков. В LG преподносят данные решения как противоположные сложившимся на рынке трендам, включающим в себя массивные блоки камер сзади гаджетов.

Согласно словам вице-президента компании и главы лаборатории дизайна LG Ча Йонг-дука (Cha Yong-duk), которые приводит портал The Verge, «грядущий смартфон будет опираться на богатое наследие классического дизайна компании». Он напомнил о линейке функциональных телефонов Chocolate, которая была довольно популярна в середине-конце 2000-х годов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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