Планшет Galaxy Tab S6 Lite показался на сайте Samsung в двух версиях

Планшет Galaxy Tab S6 Lite показался на сайте Samsung в двух версиях

В немецком разделе официального сайта Samsung появились две страницы поддержки, посвящённые пока официально не представленному планшетному компьютеру Galaxy Tab S6 Lite.

Готовящаяся новинка уже успела обрасти многочисленными слухами. Устройству приписывают наличие 10,4-дюймового дисплея с разрешением 2000 ? 1200 точек. Взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи пальцев и фирменного пера S Pen.

«Сердцем» планшета как ожидается послужит процессор Exynos 9611, содержащий восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический блок Mali-G72 MP3. Сообщается о наличии 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 64 Гбайт.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite показался на сайте Samsung в двух версиях

На страницах поддержки гаджет фигурирует под кодовыми обозначениями SM-P610 и SM-P615. Первая модификация поддерживает только беспроводную связь Wi-Fi, вторая — ещё и сотовую связь LTE.

Имеющиеся пресс-рендеры говорят о наличии одинарной тыльной камеры (8 млн пикселей) и качественной аудиосистемы AKG. Во фронтальной части расположится 5-мегапиксельная камера. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7040 мА·ч.

Анонс Galaxy Tab S6 Lite ожидается в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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