Llifecell запустил рекордно дешевый тариф

Llifecell является одним из самых популярных в Украине мобильных операторов. Абоненты выбирают услуги от Llifecell благодаря качественной связи за небольшие деньги. При этом мобильный оператор регулярно запускает новые тарифные планы, которые радуют абонентов все более выгодными предложениями.

Так, недавно появился тарифный план "Железная двадцатка" от Llifecell. Он обходится в практически символическую сумму денег — всего 20 гривен за один месяц использования.

Таким тарифом абонентам предлагается 10 ГБ мобильного интернета на максимальной скорости в сетях 2G, 3G и 4G LTE , причем она может достигать значения в 40 Мбит/с, а в будущем она может стать еще большей, когда в Украине наконец запустят сеть 5G. А для пользования такими сервисами как Facebook, Instagram и Twitter для пользователей "Железной двадцатки" действует полный безлимит, то есть не тратится основной пакет интернет-трафика.

Кроме 10 гигабайт интернета, абоненты получают 100 минут звонков на любые украинские номера, в том числе даже на городские. Внутри сети при этом действует полный безлимит.

Напомним, ранее Vodafone предложил абонентам новый выгодный тариф за 75 грн в месяц.