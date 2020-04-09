Mate Xs с момента запуска принёс Huawei более $60 млн убытков
По случаю вчерашнего выхода на китайский рынок смартфонов Huawei серии P40 (Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Premium) генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) провел 9 апреля онлайн-интервью. В ходе него она рассказал о том, как идут дела у подразделения смартфонов Huawei и почему цены на новые флагманы такие высокие.
По словам главы потребительского подразделения Huawei, высокие цены на флагманские устройства компании объясняются высокой стоимостью их производства. Он отметил, что, например, стоимость одной лишь тыльной системы камер в смартфонах серии P40 превышает 100 долларов.
Помимо этого, Ричард Ю заявил, что у компании имеются устройства, на продаже которых она продолжает терять десятки миллионов долларов, фактически продавая смартфоны себе в убыток. Речь идёт о серии очень хрупких и дорогих смартфонов Mate X, оснащённых гибкими экранами.
Господин Ю отметил, что даже при стоимости устройства в 16 999 юаней (около 2400 долларов) Huawei потеряла на продажах модели Mate Xs около $60-70 млн с момента её выхода на рынок в конце февраля этого года.
Глава потребительского бизнеса Huawei также добавил, что компания сможет получать прибыль с этих устройств только после того, как существенно снизится стоимость гибких дисплеев.