Mate Xs с момента запуска принёс Huawei более $60 млн убытков

По случаю вчерашнего выхода на китайский рынок смартфонов Huawei серии P40 (Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Premium) генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) провел 9 апреля онлайн-интервью. В ходе него она рассказал о том, как идут дела у подразделения смартфонов Huawei и почему цены на новые флагманы такие высокие.

По словам главы потребительского подразделения Huawei , высокие цены на флагманские устройства компании объясняются высокой стоимостью их производства. Он отметил, что, например, стоимость одной лишь тыльной системы камер в смартфонах серии P40 превышает 100 долларов.

Помимо этого, Ричард Ю заявил, что у компании имеются устройства, на продаже которых она продолжает терять десятки миллионов долларов, фактически продавая смартфоны себе в убыток. Речь идёт о серии очень хрупких и дорогих смартфонов Mate X, оснащённых гибкими экранами.

Господин Ю отметил, что даже при стоимости устройства в 16 999 юаней (около 2400 долларов) Huawei потеряла на продажах модели Mate Xs около $60-70 млн с момента её выхода на рынок в конце февраля этого года.

Глава потребительского бизнеса Huawei также добавил, что компания сможет получать прибыль с этих устройств только после того, как существенно снизится стоимость гибких дисплеев.



