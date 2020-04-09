Mate Xs с момента запуска принёс Huawei более $60 млн убытков

Mate Xs с момента запуска принёс Huawei более $60 млн убытков

По случаю вчерашнего выхода на китайский рынок смартфонов Huawei серии P40 (Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Premium) генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю (Richard Yu) провел 9 апреля онлайн-интервью. В ходе него она рассказал о том, как идут дела у подразделения смартфонов Huawei и почему цены на новые флагманы такие высокие.

По словам главы потребительского подразделения Huawei, высокие цены на флагманские устройства компании объясняются высокой стоимостью их производства. Он отметил, что, например, стоимость одной лишь тыльной системы камер в смартфонах серии P40 превышает 100 долларов.

Помимо этого, Ричард Ю заявил, что у компании имеются устройства, на продаже которых она продолжает терять десятки миллионов долларов, фактически продавая смартфоны себе в убыток. Речь идёт о серии очень хрупких и дорогих смартфонов Mate X, оснащённых гибкими экранами.

Mate Xs с момента запуска принёс Huawei более млн убытков

Господин Ю отметил, что даже при стоимости устройства в 16 999 юаней (около 2400 долларов) Huawei потеряла на продажах модели Mate Xs около $60-70 млн с момента её выхода на рынок в конце февраля этого года.

Глава потребительского бизнеса Huawei также добавил, что компания сможет получать прибыль с этих устройств только после того, как существенно снизится стоимость гибких дисплеев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новый iPhone SE может получить 4,7-дюймовый экран и до 256 ГБ памяти
Vodafone предложил абонентам бесплатные услуги на время карантинаVodafone предложил абонентам бесплатные услуги на время карантина
Пользователи потратили на приложения рекордные $23,4 млрд в I кварталеПользователи потратили на приложения рекордные $23,4 млрд в I квартале
«Шпионский» снимок Meizu 17 подтверждает горизонтальное расположение тыльных камер
Впервые в мире: смартфон со 192-Мп камерой может дебютировать в маеВпервые в мире: смартфон со 192-Мп камерой может дебютировать в мае
Блок рекламы


Похожие новости
Флагманский смартфон Huawei получит встроенный градусникФлагманский смартфон Huawei получит встроенный градусник
Несмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США деталиНесмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США детали
Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40Схема Honor 30 и характеристики указывают на 50-Мп камеру, как в Huawei P40
Huawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфоновHuawei P40 и P40 Pro: новые рендеры полностью раскрывают дизайн смартфонов
50-Мп камера и чип Kirin 990: раскрыто оснащение смартфонов Huawei P40 и P40 Pro50-Мп камера и чип Kirin 990: раскрыто оснащение смартфонов Huawei P40 и P40 Pro
Смартфон Huawei P40 Pro 5G с 8 Гбайт ОЗУ протестирован в GeekbenchСмартфон Huawei P40 Pro 5G с 8 Гбайт ОЗУ протестирован в Geekbench
Стали известны цены смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в ЕвропеСтали известны цены смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в Европе
Киевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитенаКиевсовет утвердил механизмы для запуска 4G на всех станциях метрополитена
Слухи: смартфон Huawei Nova 7 SE получит чип Kirin 820 и камеру на 64 МпСлухи: смартфон Huawei Nova 7 SE получит чип Kirin 820 и камеру на 64 Мп
Комитет по обороне британского парламента проверит безопасность использования технологий 5G HuaweiКомитет по обороне британского парламента проверит безопасность использования технологий 5G Huawei
Последние новости
Подгружаем последние новости