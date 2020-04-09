Опубликованы официальные изображения флагманского смартфона Honor 30 Pro

Президент Honor Чжао Мин (Zhao Ming) представил официальные рендеры флагманского смартфона Honor 30 Pro, который вместе с аппаратами Honor 30 и Honor 30 Lite дебютирует 15 апреля.

На пресс-изображениях устройство показано только с тыльной стороны. Отлично видна многомодульная Matrix-камера, выполненная в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами.

Камера Honor 30 Pro объединяет четыре оптических элемента. В качестве основного, по слухам, используется 50-мегапиксельный датчик Sony IMX700.

Если верить имеющимся неофициальным данным, новинка наделена 6,57-дюймовым дисплеем OLED с разрешением FHD+. Кремниевым «сердцем» служит фирменный флагманский процессор Kirin 990 5G, обеспечивающий поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).

Модель Honor 30 Pro будет предлагаться в версиях с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя будет достигать 256 Гбайт. Среди прочего упомянуты фронтальная камера на основе 32-мегапиксельного сенсора и аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч.



