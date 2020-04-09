Опубликованы официальные изображения флагманского смартфона Honor 30 Pro

Опубликованы официальные изображения флагманского смартфона Honor 30 Pro

Президент Honor Чжао Мин (Zhao Ming) представил официальные рендеры флагманского смартфона Honor 30 Pro, который вместе с аппаратами Honor 30 и Honor 30 Lite дебютирует 15 апреля.

На пресс-изображениях устройство показано только с тыльной стороны. Отлично видна многомодульная Matrix-камера, выполненная в виде блока прямоугольной формы с закруглёнными углами.

Опубликованы официальные изображения флагманского смартфона Honor 30 Pro

Камера Honor 30 Pro объединяет четыре оптических элемента. В качестве основного, по слухам, используется 50-мегапиксельный датчик Sony IMX700.

Опубликованы официальные изображения флагманского смартфона Honor 30 Pro

Если верить имеющимся неофициальным данным, новинка наделена 6,57-дюймовым дисплеем OLED с разрешением FHD+. Кремниевым «сердцем» служит фирменный флагманский процессор Kirin 990 5G, обеспечивающий поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).

Опубликованы официальные изображения флагманского смартфона Honor 30 Pro

Модель Honor 30 Pro будет предлагаться в версиях с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя будет достигать 256 Гбайт. Среди прочего упомянуты фронтальная камера на основе 32-мегапиксельного сенсора и аккумуляторная батарея ёмкостью 3900 мА·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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