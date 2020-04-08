Впервые в мире: смартфон со 192-Мп камерой может дебютировать в мае

Впервые в мире: смартфон со 192-Мп камерой может дебютировать в мае

Сетевые источники сообщают о том, что в скором времени свет увидит первый в мире смартфон, оборудованный камерой со 192-мегапиксельным сенсором.

Подробностей о готовящемся аппарате, к сожалению, немного. Говорится лишь, что его основой послужит процессор Snapdragon 765G. Этот чип содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G, отвечающий за поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Что касается 192-мегапиксельного датчика, то он, как полагают наблюдатели, будет использовать технологию объединения соседних пикселей в единый массив формата 3 ? 3 или 4 ? 4. В первом случае будут создаваться 21-мегапиксельные изображения, во втором — 12-мегапиксельные.

Впервые в мире: смартфон со 192-Мп камерой может дебютировать в мае

Пока не ясно, кто именно станет разработчиком этого датчика изображения. Им может оказаться, к примеру, компания OmniVision.

Официальная презентация загадочного смартфона ожидается в следующем месяце.

Между тем южнокорейский гигант Samsung проектирует сенсор для камер смартфонов, насчитывающий 150 млн пикселей. Утверждается, что в нём будет реализована технология Nanocell, которая формирует группы 3 ? 3 пикселя. Это позволяет получать яркие снимки при слабом освещении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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