Xiaomi заметили за издевательством над конкурентами

Ведущие производители смартфонов уже давно практикуют так называемый взаимный троллинг, когда компании указывают на слабые стороны смартфонов-конкурентов. Так произошло и на этот раз: Xiaomi издевается над Huawei — эта компания теперь не может устанавливать сервисы и приложения Google на своих новых флагманах.

GizChina

Ранее Xiaomi не был замечен в подобном маркетинге, зато лидеры рынка (Samsung, Huawei и Apple) регулярно обменивались взаимными «подколками» между собой. Тем не менее, Xiaomi теперь тоже вошел в премиум-сегмент, так что его новые флагманы напрямую конкурируют со всеми топовыми смартфонами первых трех лидеров. Видимо, менеджмент компании принял решение поучаствовать в рекламной войне.

Напомним, линейка смартфонов Huawei P40, которая поступит в продажу совсем скоро, не имеет сервисов и приложений Google по умолчанию, а также магазина Google Play. Вместо этого производитель предлагает пользователям собственный набор услуг Huawei Mobile Services, который включает в себя и магазин приложений Huawei AppGallery. Стоит отметить, что Xiaomi Mi 10 Pro и P40 Pro доступны по одинаковой цене в Европе. Оба стоят 1 000 евро.

В последнее время Xiaomi стал третьим по величине производителем смартфонов. До того, как правительство США наложило запрет на сотрудничество с Huawei , эта компания явно атаковала верхушку рынка, хотела навсегда обойти Apple и напасть на Samsung в долгосрочной перспективе. Сейчас Huawei «сдает позиции», по крайней мере, в части продаж смартфонов за пределами Китая. Как показывают данные Strategy Analytics, Xiaomi в феврале 2020 года обогнала Huawei . Samsung был на первом месте по продажам, отгрузив 18,2 миллионов смартфонов, затем шел Apple с 10,2 млн штук, тогда как Xiaomi продала 6,0 млн смартфонов, а Huawei — 5,5 млн.



