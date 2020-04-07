WhatsApp ограничил пересылку сообщений

Из-за пандемии коронавируса в Интернете стало больше дезинформации. Если в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter , можно установить первоисточник фейка и заблокировать аккаунт, то сделать это в мессенджерах гораздо сложнее.

Чтобы ограничить распространение фейков, WhatsApp вводит новое ограничение на пересылку сообщений: в скором времени вы сможете выбирать в списке лишь одного адресата за раз. Но это касается не всех сообщений, а только тех, которые были пересланы до этого более пяти раз.

WhatsApp не может читать содержимое ваших сообщений, но с помощью метаданных мессенджер может подсчитать, сколько раз данное сообщение было переслано. Поэтому не удивляйтесь, если вы не сможете переслать открытку-поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы (сегодня) или с Днем космонавтики (12 апреля).



