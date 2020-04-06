Vodafone предложил абонентам бесплатные услуги на время карантина

Vodafone порадовал украинцев в карантине приятной новостью. До 24 апреля включительно мобильный оператор увеличивает спектр бесплатных услуг для своих абонентов. Кроме социальных сетей и мессенджеров, в этот список вошли сервисы BeFit, Bookmate, Vodafone Press, Vodafone Music и другие.

Для тех, кто любит читать, Vodafone предлагает сервис Vodafone Press, который пока что доступен только в веб-версии. Каталог включает в себя большое количество периодических изданий на разные темы, такие как бизнес, наука, политика, красота и здоровье.

Также для книголюбов есть замечательный ресурс Bookmate, который предоставляет безлимитный доступ к книгам, комиксам и аудиокнигам на украинском, английском, русском и еще двенадцати других языках.

Приложение BeFit будет полезно тем, кто следит за своим здоровьем и физической формой. Так как спортзалы сейчас не работают, самое время научиться поддерживать себя в форме в домашних условиях. Vodafone предлагает огромное количество программ, предназначенных для контроля за питанием и физическими нагрузками. Скачивайте приложение и ежедневно следите за своим здоровьем.

Сервис Vodafone Music предназначен для прослушивания любимой музыки как онлайн, так в оффлайн. На период карантина эта услуга будет абсолютно бесплатной.

Услуга Online PASS, которая предоставляет бесплатный доступ к Viber, Telegram, WhatsApp, Skype, Snapchat, Facebook, LinkedIn, Twitter , Pinterest, для всех пользователей предоплаты продлена до 30 апреля.

Напомним, Vodafone подготовил приятный сюрприз для медицинских работников на период карантина.