Microsoft показала, как будут работать приложения на смартфоне Surface Duo

Microsoft показала, как будут работать приложения на смартфоне Surface Duo

Смартфон с двумя дисплеями Surface Duo представляет собой не только один из самых амбициозных проектов Microsoft последнего времени, но также является первым шагом гиганта программного обеспечения на рынке Android-устройств.

Поскольку смартфон должен появиться в конце года, о нём становится известно больше информации. На этот раз разработчики показали, как будут работать приложения в зависимости от того, в каком положении находится устройство.

Согласно опубликованным изображениям, приложения будут функционировать как в портретном, так и в альбомном режимах, причём может быть задействован один или сразу оба дисплея. Другими словами, независимо от того, как вы используете Surface Duo, с технической стороны приложения должны использовать все возможности двух дисплеев устройства.

Напомним: смартфон Surface Duo оснащается двумя 5,6-дюймовыми дисплеями, каждый из которых поддерживает разрешение 1800 ? 1350 пикселей. В развёрнутом состоянии дисплеи формируют 8,3-дюймовый экран с шарнирным соединением посередине. Такая конструкция позволяет использовать смартфон не только в вертикальной, но и в горизонтальной ориентации. Находясь в таком положении, верхний дисплей устройства будет отображать запущенное приложение, а на нижнем экране появится клавиатура, что сделает удобным ввод данных. Опубликованные изображения показывают, что Surface Duo готов предложить пользователям разные режимы работы. Это делает его универсальным устройством, подходящим для взаимодействия с разными типами приложений.

Согласно имеющимся данным, Microsoft планировала запустить Surface Duo в первой половине этого года, но из-за пандемии COVID-19 от этой идеи пришлось отказаться. Предполагается, что аппарат поступит в продажу в конце 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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