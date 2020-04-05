Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Недавно мы публиковали слухи о том, что подразделение Samsung, разрабатывающее чипы Exynos, было удивлено и разочаровано решением компании о продаже на домашнем корейском рынке Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 вместо Exynos 990. Это было неожиданное решение: ранее все флагманы Samsung в Южной Корее продавались с чипами Exynos. Samsung не оставила эту публикацию без внимания и прокомментировала ситуацию журналистам SamMobile.

«Galaxy S20 — это смартфон, который переработан так, чтобы изменить восприятие мира, и в зависимости от региона устройство поставляется либо с Exynos 990, либо с Snapdragon 865. И процессоры Exynos, и Snapdragon проходят одинаково строгие, реальные сценарии тестирования для обеспечения стабильной и оптимальной производительности в течение всего жизненного цикла смартфона», — подчеркнула корейская компания.

Но многие пользователи готовы поспорить с этим утверждением и считают, что однокристальные системы Exynos отстают от аналогов Qualcomm. Даже некоторые преданные поклонники Samsung считают, что платят одинаковую сумму за менее качественный продукт лишь потому, что живут на рынке, где варианты с чипами Snapdragon не продаются — Galaxy S20 на базе Snapdragon 865 поставляются только в США, Китай и Южную Корею, а с Exynos 990 — на остальные рынки. На Change.org даже была запущена петиция с более чем 33 000 подписей, призывающая Samsung прекратить использование чипов Exynos в своих флагманских телефонах.

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865

Чипы Snapdragon оставались более эффективными, чем Exynos в течение нескольких лет. Так было в случае со Snapdragon 835 и Exynos 8895 в Galaxy S8, та же история повторилась с 8-нм Exynos 9820 и 7-нм Snapdragon 855 в Galaxy S10. С учётом того, что цены на флагманы порой превышают $1400, всё больше и больше клиентов считают, что они получают недостаточно качественные компоненты.

Сотрудники AnandTech недавно завершили всестороннее тестирование вариантов Galaxy S20 на Exynos и Snapdragon, и результаты снова показали, что Exynos 990 действительно уступает Snapdragon 865. Собственный процессор Samsung часто включает троттллинг ГП из-за перегрева, что снижает частоту кадров в играх во время длительных игровых сессий. Кроме того, когда включён режим высокой производительности, Exynos 990 ведёт себя странно и порой довольно значительно теряет в мощности. Эти результаты вполне доказательны и лишний раз показывают, что Samsung следовало бы больше внимания уделять своим чипам.

Samsung заявила, что Exynos 990 ничем не уступает Snapdragon 865


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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