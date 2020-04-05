Киевстар – самый дешевый тариф стал еще доступнее

Мобильный оператор Украины "Киевстар" максимально упростил подключение к своему самому дешевому тарифному плану. Пожилые люди теперь могут тратить на связь всего 2 гривны в день.

В "Киевстар" решили помочь пожилым украинцам, которые вынуждены соблюдать серьезные карантинные меры. "Голосовой" тариф "Звонки для родителей" является на сегодняшний день самым дешевым в компании, его месячная стоимость составляет 60 гривен.

Чтобы подключиться к антикризисному тарифу достаточно позвонить оператору по сервисному номеру Киевстар.

Акционный тарифный план "Звонки для родителей" позволит за 60 гривен в месяц осуществлять безлимитные звонки внутри сети "Киевстар", звонки на номера других операторов Украины – 60 коп/мин; 100 МБ/мес мобильного интернета.

Что касается подводных камней тарифа "Звонки для родителей", то их предостаточно. Прежде всего, подключить антикризисный тарифный план могут только владельцы номеров мобильного оператора "Киевстар" старше 60-ти лет. Оператор проверит возраст по индивидуальному идентификационному номеру.

Тариф "Звонки для родителей" — акционный и рассчитан на то, чтобы поддержать пожилых украинцев в период карантина по коронавирусу. Как только режим самоизоляции будет отменен, абонентам либо придется заключить с компанией контракт, либо выбрать другой тарифный план.

Если в течение 6 недель после того, как завершится акция, человек не предпримет никаких действий, его автоматически переведут на тариф "Киевстар Комфорт" (75 грн/мес., 100 Мегабайт мобильного интернета, 30 минут на номера других операторов).

Напомним, ранее стало известно, что "Киевстар" отменил абонплату. Кого коснутся подарки от мобильного оператора и сколько времени они будут действовать?