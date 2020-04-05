Киевстар – самый дешевый тариф стал еще доступнее

Самый дешевый тариф Киевстар стал еще доступнее

Мобильный оператор Украины "Киевстар" максимально упростил подключение к своему самому дешевому тарифному плану. Пожилые люди теперь могут тратить на связь всего 2 гривны в день.

В "Киевстар" решили помочь пожилым украинцам, которые вынуждены соблюдать серьезные карантинные меры. "Голосовой" тариф "Звонки для родителей" является на сегодняшний день самым дешевым в компании, его месячная стоимость составляет 60 гривен.

Чтобы подключиться к антикризисному тарифу достаточно позвонить оператору по сервисному номеру Киевстар.

Акционный тарифный план "Звонки для родителей" позволит за 60 гривен в месяц осуществлять безлимитные звонки внутри сети "Киевстар", звонки на номера других операторов Украины – 60 коп/мин; 100 МБ/мес мобильного интернета.

Киевстар – самый дешевый тариф стал еще доступнее

Что касается подводных камней тарифа "Звонки для родителей", то их предостаточно. Прежде всего, подключить антикризисный тарифный план могут только владельцы номеров мобильного оператора "Киевстар" старше 60-ти лет. Оператор проверит возраст по индивидуальному идентификационному номеру.

Тариф "Звонки для родителей" — акционный и рассчитан на то, чтобы поддержать пожилых украинцев в период карантина по коронавирусу. Как только режим самоизоляции будет отменен, абонентам либо придется заключить с компанией контракт, либо выбрать другой тарифный план.

Если в течение 6 недель после того, как завершится акция, человек не предпримет никаких действий, его автоматически переведут на тариф "Киевстар Комфорт" (75 грн/мес., 100 Мегабайт мобильного интернета, 30 минут на номера других операторов).

Напомним, ранее стало известно, что "Киевстар" отменил абонплату. Кого коснутся подарки от мобильного оператора и сколько времени они будут действовать?


Шевченко Лилия, Тудей

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