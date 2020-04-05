Vodafone будет предоставлять услуги бесплатно

Vodafone в очередной раз сделала шаг навстречу своим абонентам. На весь период вынужденной самоизоляции будет существенно расширен список бесплатных услуг, что наверняка порадует украинцев.

По данным пресс-службы компании "Vodafone Украина", на время карантина по коронавирусу возможности обычных пакетов будут дополнены новыми полезными сервисами и услугами. Причем доступ к ним будет открыт на безвозмездной основе до 24 апреля 2020 года, то есть до даты окончания периода самоизоляции украинцев.

В компании рассказали, что пакет Vodafone Online Pass будет дополнен бесплатными сервисами Bookmate, BeFit, Vodafone Press, Vodafone Music.

Если вы любите читать интересные книги или слушаете их аудиоверсии, то ресурс Bookmate откроет перед вами безлимит на пользование огромной онлайн-библиотекой, в которой вы сможете прочесть любую книгу на 15 языках мира.

BeFit – будет полезен тем, кто следит за своим здоровьем и физической формой. Данный сервис – это фитнес-центр у вас дома.

Любите полистать газету или журнал, тогда услуга Vodafone Press позволит вам всегда быть в курсе текущих событий в Украине и в мире. Сервис представляет собой онлайн-каталог веб-версий огромного количества периодических изданий.

Vodafone Music – позволит слушать любимую музыку бесконечно долго и в хорошем качестве. На весь период карантина по коронавирусу абоненты мобильного оператора получат бесплатный доступ к данному сервису.

Кроме того, в Vodafone добавили, что безлимит на услугу Online PASS продлен до 30 апреля 2020. Скучные дни в самоизоляции можно будет немного разбавить общением в социальных сетях и популярных мессенджерах.

Напомним, ранее стало известно, что Vodafone не забывает о настоящих героях современности – медицинских работниках. Какие подарки приготовили в компании для всех украинских врачей?