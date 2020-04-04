Новый iPhone SE может получить 4,7-дюймовый экран и до 256 ГБ памяти

Слухи о том, что Apple готовится выпустить новый «бюджетный» смартфон, ходят уже довольно давно. Его название пока точно неизвестно — предполагалось, что он может называться iPhone SE 2 или iPhone 9; сейчас предполагается, что новинка получит название SE 2020.

Новый iPhone SE может получить 4,7-дюймовый экран и до 256 ГБ памяти

Aaron Zollo / Twitter

Согласно новой информации, полученной порталом 9to5Mac, новый аппарат Apple будет доступен в трех вариантах по объему флеш-памяти — 64, 128 или 256 гигабайтами. Кроме того, указывается, что новинка будет будет представлена в трех цветовых вариантах == белом, черном и красном; при этом, согласно новым слухам, Apple предложит пять различных официальных чехлов, в том числе черный и белый силиконовые и красный кожаный чехлы.

Более ранние слухи предполагают, что новый iPhone SE будет во многом похож на iPhone 8; аппарат может получить 4,7-дюймовый экран, достаточно толстые рамки и физическую кнопку домой. При этом ожидается, что новинка получит чипсет A13, использующийся в аппаратах серии iPhone 11. Цена на аппарат составит, предположительно, около 400 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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