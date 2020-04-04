«Шпионский» снимок Meizu 17 подтверждает горизонтальное расположение тыльных камер

Ожидается, что в скором времени Meizu представит новый смартфон, который получит имя Meizu 17. В последние несколько недель в Сети периодически появлялись утечки, раскрывающие особенности грядущей новинки. На этот раз был опубликован снимок устройства, сделанный в метро, который демонстрирует внешний вид его задней панели.

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Новый снимок подтверждает внешний вид устройства, известный по утёкшим вчера в Сеть рендерам. Одна из особенностей устройства будет заключаться в том, что все пять объективов будут расположены горизонтально в ряд, как в смартфонах серии Galaxy S10 производства Samsung.

Хотя новый снимок и не показывает лицевую панель устройства, вчерашняя утечка демонстрирует круглый вырез в дисплее, в котором расположен объектив фронтальной камеры. Кроме того, рендер подтвердил информацию, что Meizu 17 получит кольцевую светодиодную вспышку для тыльных камер, по сторонам от которой будет расположено по два объектива.

gizmochina.com

Что касается прочих характеристик, ожидается, что устройство получит OLED-матрицу с разрешением Full HD+, частота обновления которой составит 90 Гц. Смартфон будет основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 865, получит оперативную память стандарта LPDDR5 и внутренний накопитель стандарта UFS 3.0. Камера устройства получит четыре модуля: 64-Мп основной, 8-Мп сверхширокоугольный, 5-Мп телеобъектив и 2-Мп датчик глубины.

Помимо этого, ожидается, что смартфон будет оснащён стереодинамиками, модулем Wi-Fi 6 и NFC . Предполагается, что ёмкость аккумулятора составит 4500 мА·ч. Устройство также может получить возможность быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Предполагаемая цена нового смартфона составляет $564.



