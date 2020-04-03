Redmi 8A Pro: недорогой смартфон с процессором Snapdragon 439

Redmi 8A Pro: недорогой смартфон с процессором Snapdragon 439

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, представил смартфон 8A Pro, в основу которого положена недорогая модель Redmi 8A Dual, дебютировавшая в феврале нынешнего года.

«Сердце» аппарата — процессор Snapdragon 439 с восемью ядрами и графическим ускорителем Adreno 505. Объём оперативной памяти может составлять 2 или 3 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 16 или 32 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.

Экран размером 6,22 дюйма по диагонали обладает разрешением HD+ (1520 ? 720 точек). За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки через порт USB Type-C.

Redmi 8A Pro: недорогой смартфон с процессором Snapdragon 439

В тыльной части располагается двойная камера на основе датчиков с 13 млн и 2 млн пикселей, а фронтальная камера наделена 8-мегапиксельным сенсором.

Габариты составляют 156,5 ? 75,4 ? 9,4 мм, вес — 188 г. Предусмотрено стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Реализована функция разблокировки по лицу AI Face Unlock.

Приобрести смартфон Redmi 8A Pro можно по ориентировочной цене от 85 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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