Характеристики и рендер доступного смартфона OPPO A12 опубликованы до анонса

Характеристики и рендер доступного смартфона OPPO A12 опубликованы до анонса

Не так давно стало известно о предстоящем дебюте недорогих смартфонов OPPO A12 и OPPO A12e. Первый из них был замечен в базе Geekbench, где были раскрыты некоторые его характеристики. Параметры второго аппарата стали известны несколько дней назад. Теперь же, в сети Интернет появился качественный рендер OPPO A12, а также характеристики этого недорогого смартфона.

Согласно имеющимся данным, рассматриваемая модель оснащена LCD-дисплеем с диагональю 6,22 дюйма, который поддерживает разрешение формата HD+. В верхней части дисплея имеется небольшой каплевидный вырез, в котором установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,0. Двойная основная камера помещена в горизонтальный блок в верхней части тыльной стороны корпуса. Она построена на базе датчиков на 12 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4) и дополняется светодиодной вспышкой. Здесь же установлен сканер отпечатков пальцев.

Что касается аппаратной составляющей, то её основой стали 8-ядерный чип MediaTek Helio P35 и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Пользователи смогут выбирать между версиями устройства с 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт ПЗУ или же 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ. Источником питания является аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч.

Смартфон OPPO A12 имеет габариты 155,9 ? 75,5 ? 8,3 мм и весит 165 г. Он будет поставляться с пользовательским интерфейсом ColorOS 6.1.2, построенным на базе Android. Источник не указывает розничную стоимость новинки, но, очевидно, что она будет невысокой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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