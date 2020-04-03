Vodafone дарит бесплатные минуты и интернет для медработников

Vodafone подарит бесплатный интернет и 1000 минут на звонки настоящим героям

В это тяжелое время жизни людей всего мира спасают врачи, медсестры, санитары… Пандемия коронавируса заставила многих взглянуть на мир другими глазами. Мобильный оператор "Vodafone Україна" решил сделать жизнь медработников немного легче и подарить им бесплатную возможность связаться с близкими по телефону или через Интернет.

Так, Vodafone з 1 апреля 2020 года начал на безвозмездной основе начислять дополнительные минуты и гигабайты медработникам Украины, которые являются клиентами контрактной формы обслуживания или пользователями по предоплате.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Vodafone Україна", уточнив, что всем медицинским работникам страны будут предоставлены бесплатные 10 Гб мобильного интернета, безлимит на пользование социальными сетями (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest) и мессенджерами (Viber, Telegram, WhatsApp, Skype, Snapchat), а также 1 000 минут на все исходящие звонки на других операторов и городские номера.

Чтобы получить пакет подарков от "Vodafone Україна", сотрудники медицинской сферы страны должны заполнить заявку на сайте Likar.vodafone.ua или отправить SMS-сообщение на номер 7777.

Vodafone дарит бесплатные минуты и интернет для медработников

После поступления заявки, в течение 5 дней будет осуществлена верификация номера в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Затем услуга будет активирована, о чем абонента оповестят при помощи соответствующего SMS-сообщения.

Использовать бесплатный интернет и 1000 минут на звонки необходимо в течение 30 календарных дней со дня начисления.

Медикам, номеров телефонов которых пока нет в электронной базе системы охраны здоровья, необходимо будет вначале зарегистрироваться в медицинской информационной системе, обратившись в отдел кадров по месту работы, а затем внести свой номер, войдя в электронный кабинет системы.

Напомним, ранее стало известно, что мобильный оператор "Vodafone Україна" отменил абонплату для некоторых категорий своих пользователей на весь период карантина.


Шевченко Лилия, Тудей

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