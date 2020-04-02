Microsoft запатентовала складное устройство с тремя экранами

Недавний патент Microsoft демонстрирует устройство нового типа, которое может войти в серию Surface. Оно напоминает Surface Duo, однако имеет три дисплея. Вполне вероятно, что компания в данный момент занимается разработкой этого устройства.

Microsoft запатентовала складное устройство с тремя экранами

gizmochina.com

Согласно патенту, новое устройство имеет два отдельных больших экрана, расположенных на двух поверхностях, соединённых шарнирным механизмом. Это делает его конструктивно похожим на Surface Duo и Neo. Помимо двух основных дисплеев, на боковой грани устройства изображён гораздо меньший третий экран, который может быть использован в качестве строки состояния. На чертеже он обозначен как «Control Logic».

Microsoft запатентовала складное устройство с тремя экранами

gizmochina.com

Размер экрана существенно ограничивает возможности его использования, однако он вполне применим для отображения времени, уведомлений и прочих подобных данных, в том числе когда основные дисплеи неактивны. Также, вероятно, он может быть использован для отображения управляющих элементов, таких как ползунок регулировки громкости.

Никакой информации о том, что устройство в данный момент находится в разработке или вскоре может быть выпущено, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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