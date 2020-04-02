Microsoft запатентовала складное устройство с тремя экранами

Недавний патент Microsoft демонстрирует устройство нового типа, которое может войти в серию Surface. Оно напоминает Surface Duo, однако имеет три дисплея. Вполне вероятно, что компания в данный момент занимается разработкой этого устройства.

gizmochina.com

Согласно патенту, новое устройство имеет два отдельных больших экрана, расположенных на двух поверхностях, соединённых шарнирным механизмом. Это делает его конструктивно похожим на Surface Duo и Neo. Помимо двух основных дисплеев, на боковой грани устройства изображён гораздо меньший третий экран, который может быть использован в качестве строки состояния. На чертеже он обозначен как «Control Logic».

gizmochina.com

Размер экрана существенно ограничивает возможности его использования, однако он вполне применим для отображения времени, уведомлений и прочих подобных данных, в том числе когда основные дисплеи неактивны. Также, вероятно, он может быть использован для отображения управляющих элементов, таких как ползунок регулировки громкости.

Никакой информации о том, что устройство в данный момент находится в разработке или вскоре может быть выпущено, нет.



