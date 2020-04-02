"Интертелекому" аннулировали лицензию на 4G

Компания не заплатила 195 млн гривен.

"Интертелекому" аннулировали лицензию на 4G
Фото: intertelecom.ua

Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации аннулировала лицензию мобильного оператора "Интертелеком" на 4G-связь из-за неуплаты средств за выдачу лицензии.

"ООО "Интернациональные телекоммуникации" не оплатило в установленном законом порядке стоимость лицензий. На сегодня от оператора поступил в государственный бюджет Украины только 1 млн гривен, что составляет около 0,5% суммы, которая должна быть уплачена (194,6 млн гривен) этим оператором до 10 марта 2020 года", - говорится в заявлении комиссии.

Следующим шагом станет аннулирование разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств.

Пресс-служба Министерства цифровизации в свою очередь напомнила, что в октябре 2019 года "Интертелеком" вместе с "Киевстаром", Vodafone и lifecell подписал план действий о рефарминге в диапазонах 850-900 МГц для запуска 4G.

В декабре в рамках этого плана компания подала заявление на сдачу действующих лицензий и получении новых для внедрения 4G в частотах, где она работала, и на получение новых. В феврале НКРСИ удовлетворил заявления и выставил счет, который компания не оплатила.

Теперь у "Интертелекома" есть два пути: прекратить деятельность или договариваться с НКРСИ.

До 5 апреля компания должна освободить занятые каналы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях, которые накладываются на 900-й диапазон.

"Интертелеком" обжаловал решения НКРСИ об отмене лицензий в суде.

Напомним, что "Киевстар", Vodafone и lifecell уже получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц, заплатив за них от 121 млн (lifecell) до 262 млн гривен ("Киевстар").

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