В Foxconn считают, что iPhone с поддержкой 5G могут быть запущены в срок

Важнейший производственный партнёр Apple, компания Foxconn Technologies Group, сообщила инвесторам о том, что сможет начать производство новых iPhone с поддержкой 5G осенью этого года. Вопрос о способности компании приступить к сборке новых iPhone возник из-за нестабильной ситуации, вызванной вспышкой коронавируса.

По сообщениям сетевых источников, компания Foxconn, являющаяся крупнейшим производителем iPhone, сообщила инвесторам о трудностях, которые возникли из-за отмены командировок и изменении рабочих графиков, связанных с пандемией коронавируса. Однако глава отдела по связям с инвесторами Foxconn Алекс Ян (Alex Yang) заявил, что компания может уложиться в намеченные сроки, несмотря на то, что до запуска первых опытных сборочных линий осталось не так много времени.

Foxconn продолжает бороться с последствиями вспышки коронавируса в Китае, из-за которой были нарушены цепочки поставок и остановлены производственные мощности. Компания восполнила нехватку рабочей силы и возобновила нормальную работу, но длительный простой в марте ставит под сомнение возможность запуска новых моделей iPhone в изначально запланированные сроки.

«Мы и инженеры заказчика пытаемся наверстать упущенное после того, как был введён запрет на заграничные командировки [для сотрудников Apple — прим.ред.]. Есть возможность и вероятность того, что мы сможем наверстать упущенное. Если же в течение следующих нескольких недель или даже месяцев будут возникать дальнейшие задержки, вероятно, придётся пересмотреть время запуска», — сказал господин Ян, комментируя сложившуюся ситуацию.

Пандемия коронавируса поставила под угрозу планы Apple. Серийное производство устройств — это только одна сторона бизнеса. Apple сотрудничает с сотнями поставщиков из разных стран мира, а на закупку отдельных компонентов уходят месяцы. Введение карантина в разных регионах оказывает разрушительное воздействие на цепочки поставок Apple, что может оказать влияние на сроки запуска новых iPhone. В обычных условиях пробная сборка новых устройств начинается в июне, а уже в августе стартует серийное производство. Поэтому у Apple и Foxconn остаётся не так уж много времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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