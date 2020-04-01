Флагманский смартфон Huawei получит встроенный градусник

Новое устройство, премьера которого состоялась в марте 2020 года, сможет выступать в роли альтернативы традиционного градусника, сообщил один из топ-менеджеров Huawei Ричард Ю во время общения с журналистами. Термометром в смартфоне будет выступать фотокамера.

Основной модуль в сочетании со специальным программным алгоритмом позволит пользователю телефона получать информацию о температуре тела человека. Обещают, что по уровню точности «мобильный» термометр не будет уступать привычным градусникам, но никакой детальной информации о механизме замера температуры с помощью фотовидеокамер не приводится.

Как отметил Ричард Ю, на внедрении алгоритма по измерению температуры настоял китайский офис Huawei , тогда как глобальное представительство компании не планировало расширять функциональность нового смартфона за счёт подобного решения.

Напомним, презентация сразу трёх устройств — P40, P40 Pro и P40+ — прошла 26 марта 2020 года. Детально прочитать о новых смартфонах можно в отдельном материале «Популярной механики».



