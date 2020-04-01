Флагманский смартфон Huawei получит встроенный градусник
Новое устройство, премьера которого состоялась в марте 2020 года, сможет выступать в роли альтернативы традиционного градусника, сообщил один из топ-менеджеров Huawei Ричард Ю во время общения с журналистами. Термометром в смартфоне будет выступать фотокамера.
Основной модуль в сочетании со специальным программным алгоритмом позволит пользователю телефона получать информацию о температуре тела человека. Обещают, что по уровню точности «мобильный» термометр не будет уступать привычным градусникам, но никакой детальной информации о механизме замера температуры с помощью фотовидеокамер не приводится.
Как отметил Ричард Ю, на внедрении алгоритма по измерению температуры настоял китайский офис Huawei, тогда как глобальное представительство компании не планировало расширять функциональность нового смартфона за счёт подобного решения.
Напомним, презентация сразу трёх устройств — P40, P40 Pro и P40+ — прошла 26 марта 2020 года. Детально прочитать о новых смартфонах можно в отдельном материале «Популярной механики».