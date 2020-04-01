Vodafone запустил новый тарифный план SuperNet Turbo

Безлимитный интернет и 300 минут на все сети: Vodafone запустил новый тарифный план

Vodafone, один из наиболее популярных в Украине мобильных операторов, продолжает предоставлять абонентам выгодные предложения. Так, недавно появился выгодный тарифный план Vodafone SuperNet Turbo всего за 75 грн в месяц. За эти деньги абонент получает безлимитный интернет и 300 минут на звонки по Украине, или же 700 минут на все сети с услугой "Много разговоров".

Тарифный план предусматривает предоставление абонентам Vodafone безлимитного 3G и 4G интернета, безлимитные звонки внутри сети, а за дополнительные 3 грн в день можно получить еще и безлимитные звонки за границу.

Также новый тариф включает в себя 300 минут звонков на любые украинские номера, при этом звонить можно даже на городские. Если такого количества минут для абонента будет недостаточно, то можно получить еще 700 минут, заказав специальную услугу "Много разговоров".

Стоимость пользования таким тарифным планом — 75 гривен в месяц.

Напомним, также Vodafone предлагает абонентам тарифный план 4G Smart S всего за 65 грн в месяц. За эту сумму абоненты получат 200 минут звонков на любые украинские номера, а также 5000 Мб мобильного интернета.


Оксана Житнюк, Тудей

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