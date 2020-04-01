Киевстар продлил бесплатные услуги до конца карантина

Киевстар продлил бесплатные услуги до конца карантина

В связи с тем, что карантин в Украине продлится до 24 апреля, Киевстар продлил срок действия акций, которые компания ввела в начале марта. Абоненты Киевстар смогут до завершения карантина бесплатно звонить на горячие линии по профилактике COVID-19, пользоваться интернетом на выгодных условиях, получать консультации врачей в мобильном приложении, а также не пополнять счет до 24 апреля включительно.

Установив мобильное приложение Doctor Online, можно бесплатно получать консультации в круглосуточном режиме от квалифицированных врачей различных специальностей, используя чат, видео- или аудио-звонок.

В рамках услуги "Отсрочка платежа" Киевстар увеличил лимиты для контрактных абонентов. Следовательно, оплату за услуги связи можно будет отсрочить до конца апреля. Абоненты Киевстар, которые не пользуются кредитными лимитами, смогут до 24 апреля не платить комиссию при заказе дополнительных средств.

Кроме того, всем, кто пользуется телевидением от Киевстар, предоставлено на период карантина бесплатный доступ к новостным и детским телеканалам, за просмотр которых ранее необходимо было платить.

Также абоненты Киевстар смогут оплачивать счета через систему "Мой Киевстар" без комиссии, а также пользоваться образовательными ресурсами Prometheus и Wikipedia без уплаты за интернет.

Напомним, на период карантина Киевстар запустил выгодный тариф “Все вместе Базовый”, который стоит 150 гривен в месяц.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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