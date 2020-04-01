Несмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США детали
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei продолжает использовать комплектующие американского происхождения в новом флагмане P40, несмотря на прошлогодний запрет правительства США.
Напомним, ещё в мае прошлого года американское правительство внесло Huawei в так называемый чёрный список, из-за чего компании из США больше не могут сотрудничать с китайским производителем. Теперь же стало известно о том, что выпущенный недавно флагманский смартфон Huawei P40 имеет в своём составе компоненты, произведённые американскими компаниями. Речь идет о комплектующих производства Qualcomm, Qorvo и Skyworks. Компонент Qualcomm поставляется Huawei в соответствии с полученной от Министерства торговли США лицензией. Имеют ли компании Qorvo и Skyworks аналогичные лицензии, разрешающие вести бизнес с Huawei, неизвестно.
Несмотря на то, что в смартфонах Huawei P40 используются компоненты американского происхождения, надо отдать должное китайскому производителю, который сумел заменить некоторых крупных поставщиков из США, таких как Micron, поставлявшего чипы памяти для смартфонов серии P30. Вместо этого в новых флагманах Huawei задействована флеш-память Samsung.
Напомним, Huawei была внесена американскими властями в чёрный список из-за обвинений в шпионаже в пользу китайского правительства. Несмотря на то, что Huawei неоднократно отрицала все обвинения, санкции правительства США продолжают действовать. В настоящее время американские компании должны получать специальную лицензию Министерства торговли США, позволяющую вести бизнес с Huawei.