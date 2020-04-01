Несмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США детали

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei продолжает использовать комплектующие американского происхождения в новом флагмане P40, несмотря на прошлогодний запрет правительства США .

Напомним, ещё в мае прошлого года американское правительство внесло Huawei в так называемый чёрный список, из-за чего компании из США больше не могут сотрудничать с китайским производителем. Теперь же стало известно о том, что выпущенный недавно флагманский смартфон Huawei P40 имеет в своём составе компоненты, произведённые американскими компаниями. Речь идет о комплектующих производства Qualcomm , Qorvo и Skyworks. Компонент Qualcomm поставляется Huawei в соответствии с полученной от Министерства торговли США лицензией. Имеют ли компании Qorvo и Skyworks аналогичные лицензии, разрешающие вести бизнес с Huawei , неизвестно.

Несмотря на то, что в смартфонах Huawei P40 используются компоненты американского происхождения, надо отдать должное китайскому производителю, который сумел заменить некоторых крупных поставщиков из США , таких как Micron, поставлявшего чипы памяти для смартфонов серии P30. Вместо этого в новых флагманах Huawei задействована флеш-память Samsung.

Напомним, Huawei была внесена американскими властями в чёрный список из-за обвинений в шпионаже в пользу китайского правительства. Несмотря на то, что Huawei неоднократно отрицала все обвинения, санкции правительства США продолжают действовать. В настоящее время американские компании должны получать специальную лицензию Министерства торговли США , позволяющую вести бизнес с Huawei .



