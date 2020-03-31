Эпидемия COVID-19 перевернула рейтинги приложений в Google Play

Мировая эпидемия коронавируса COVID-19 заметно изменила мир, включая то, как люди учатся, работают и общаются. Эти перемены отразились и на том, какие приложения пользователи чаще всего устанавливают на свои смартфоны в эти дни, пишет Android Police.

Сотрудники портала изучили рейтинги самых скачиваемых приложений в Google Play в США за 27 февраля и сравнили их с актуальными цифрами, используя данные App Annie.

При составлении итоговых рейтингов были исключены игры, а также разделены платные и бесплатные приложения.

Так, топ-10 бесплатных приложений выглядит так:

Как видно на скриншоте выше, новый рейтинг возглавил сервис Zoom, который используется различными компаниями, организациями и специалистами для проведения видеовстреч, онлайн-уроков и вебинаров.

Google Classroom, Hangouts Meet и Microsoft Teams также вошли в этот список, далее подтверждая тот факт, что в настоящее время многие люди работают и учатся удалённо.

Что касается Google Classroom в частности, то эпидемия коронавируса помогла приложению перейти отметку в 50 млн скачиваний на Android и стать образовательным приложением #1 и на iOS, и на Android в США.

По данным AppBrain, который отслеживает популярность приложений с течением времени, в начале марта Google Classroom не входил даже в топ-100 приложений в категории «Образование».

В новом рейтинге топ-10 по Google Play также значатся новостные приложения News Break и SmartNews, которые заняли 3-е и 4-е место соответственно. Это указывает на то, что люди стали больше интересоваться новостями и хотят быть в курсе того, что происходит.

Социальные медиа и мессенджеры, такие как Instagram, Messenger, TikTok и WhatsApp также остаются популярными, при этом по TikTok и WhatsApp количество скачиваний по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось.

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