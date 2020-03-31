Киевстар запустил самый выгодный тариф на время карантина

Киевстар запустил самый выгодный тариф на время карантина

Киевстар во время карантина запустил новый тарифный план, который для многих абонентов покажется более выгодным, чем их действующий тариф. Использовать его можно как на смартфонах, планшетах так и на роутерах, ноутбуках и любых других устройствах.

Тариф "Все вместе Базовый" от Киевстар стоит 150 гривен в месяц и включает в себя 12 ГБ мобильного интернета на максимальной скорости до 300 Мбит/с. Также абоненты, желающие подключить данный тариф, получат 120 минут звонков на все украинские номера и полный безлимит в сети Киевстар.

Кроме того, мобильный оператор предлагает воспользоваться в рамках оплаченного тарифа безлимитным домашним интернетом на скорости 100 Мб в секунду. Во время карантина, когда все сидят дома, интернет — это просто незаменимая вещь. А в рамках этого тарифа за 150 гривен есть возможность сэкономить на связи и получить безлимитный интернет, не думая о том, что мегабайты могут в неожиданный момент закончиться.

Киевстар запустил самый выгодный тариф на время карантина

На время карантина Киевстар пошел на встречу своим абонентам и разрешил им не пополнять свой мобильный счет, предоставив отсрочку до конца марта. Кроме того, Киевстар до 4 апреля отменил комиссию при заказе дополнительных средств.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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