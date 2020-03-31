Samsung представила Galaxy M11 с тройной камерой и дисплеем Infinity-O

Недавно мы писали о Galaxy M11, а теперь Samsung официально представила этот смартфон начального уровня. Компания не стала проводить презентации или громкие анонсы в честь официального запуска, а просто разместила аппарат на своём сайте в ОАЭ .

Galaxy M11 поставляется с 6,4-дюймовым ЖК-экраном Infinity-O с разрешением HD+ (720 ? 1560) и перфорацией под 8-Мп камеру с диафрагмой f/2. На задней панели над сканером отпечатков пальцев разместилась тройная камера: основной 13-Мп модуль с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольный 5-Мп модуль f/2,2, а также 2-Мп датчик глубины f/2,4 и светодиодная вспышка. Поддерживается запись видео в разрешении до Full HD (1920 ? 1080 при 30 кадрах/с).

Смартфон поставляется с 3 или 4 Гбайт оперативной памяти, дополняемыми 32- или 64-Гбайт накопителем, который можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD (до 512 Гбайт). Samsung пишет, что используется 8-ядерная однокристальная система с частотой до 1,8 ГГц, не упоминая её по имени — ранее сообщалось, что речь идёт о Snapdragon 450.

Размеры устройства составляют 161,4 ? 76,3 ? 9 мм при весе 197 грамм — такая значительная масса обусловлена, очевидно, наличием батареи на 5000 мА·ч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки. Также можно упомянуть наличие USB-C, 3,5-мм разъёма для наушников, GPS , 4G LTE , Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n. К существенным недостаткам можно отнести отсутствие NFC , что не даёт пользоваться Samsung Pay или другим подобным платёжным ПО .

Samsung выпускает Galaxy M11 в чёрном, синем и фиолетовом цветовых исполнениях. Цены пока не называются.



