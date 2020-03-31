Vodafone предлагает абонентам тариф 4G Smart S за 65 грн в месяц

Vodafone предлагает абонентам новый выгодный тариф за 65 грн в месяц

Vodafone, один из самых популярных в Украине мобильных операторов, предложил своим абонентам новый тарифный план всего за 65 грн в месяц. За эту сумму абоненты Vodafone получат 200 минут звонков на любые украинские номера, а также 5000 Мб мобильного интернета.

При этом интернет будет предоставляться на максимальной скорости в сетях всех трех поколений.

Vodafone гарантирует, что все включенные в тарифный план пакеты возможностей смогут полноценно функционировать как в домашнем регионе, так и за его пределами на уровне всех 24 украинских областей, где мобильный оператор предоставляет свои услуги на постоянной основе с использованием фирменного покрытия в сетях 2G, 3G и 4G LTE.

Новый тариф от Vodafone называется Vodafone 4G Smart S. За пользование таким тарифным планом абонентам придется платить по 65 грн в месяц.

Чтобы подключить Vodafone 4G Smart S, абоненту должно прийти специальное SMS-сообщение с предложением подключить тариф. Если же такое сообщение не поступало, можно приобрести стартовый пакет, однако продается он довольно странно — например, его можно купить в некоторых онлайн-магазинах.

Напомним, мобильный оператор Vodafone отменил абонплату на время карантина.


Оксана Житнюк, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса
Vodafone отменил абонплату на время карантинаVodafone отменил абонплату на время карантина
COVID-19 замедлил запуск нового экрана выбора поиска на Android в ЕСCOVID-19 замедлил запуск нового экрана выбора поиска на Android в ЕС
Xiaomi представила Mi 10 Lite 5G с 6,57" дисплеем, SD765G, 48-Мп квадрокамеройXiaomi представила Mi 10 Lite 5G с 6,57" дисплеем, SD765G, 48-Мп квадрокамерой
Lenovo выпустила планшет M10 Plus с процессором MediaTek Helio P22TLenovo выпустила планшет M10 Plus с процессором MediaTek Helio P22T
Блок рекламы


Похожие новости
Киевстар запустил самый выгодный тариф на время карантинаКиевстар запустил самый выгодный тариф на время карантина
Lifecell предложил абонентам "антикризисный" тариф за 60 грн в месяц "4 безлимита"Lifecell предложил абонентам "антикризисный" тариф за 60 грн в месяц "4 безлимита"
Vodafone отменил абонплату на время карантинаVodafone отменил абонплату на время карантина
Украинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБУкраинский оператор мобильной связи начисляет абонентам-медикам по 1500 минут и 20 ГБ
Vodafone во время карантина из-за коронавируса будет предоставлять услуги бесплатноVodafone во время карантина из-за коронавируса будет предоставлять услуги бесплатно
"Киевстар", Vodafone и lifecell получили лицензии под расширение покрытия 4G"Киевстар", Vodafone и lifecell получили лицензии под расширение покрытия 4G
Киевстар предложил своим абонентам ряд бесплатных услугКиевстар предложил своим абонентам ряд бесплатных услуг
Vodafone повысил стоимость популярных тарифовVodafone повысил стоимость популярных тарифов
Киевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавирусаКиевстар рассказал абонентам, куда звонить во время пандемии коронавируса
Vodafone запустил новый выгодный тариф за 75 грн на месяцVodafone запустил новый выгодный тариф за 75 грн на месяц
Последние новости
Подгружаем последние новости