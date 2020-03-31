Vodafone предлагает абонентам тариф 4G Smart S за 65 грн в месяц

Vodafone, один из самых популярных в Украине мобильных операторов, предложил своим абонентам новый тарифный план всего за 65 грн в месяц. За эту сумму абоненты Vodafone получат 200 минут звонков на любые украинские номера, а также 5000 Мб мобильного интернета.

При этом интернет будет предоставляться на максимальной скорости в сетях всех трех поколений.

Vodafone гарантирует, что все включенные в тарифный план пакеты возможностей смогут полноценно функционировать как в домашнем регионе, так и за его пределами на уровне всех 24 украинских областей, где мобильный оператор предоставляет свои услуги на постоянной основе с использованием фирменного покрытия в сетях 2G, 3G и 4G LTE .

Новый тариф от Vodafone называется Vodafone 4G Smart S. За пользование таким тарифным планом абонентам придется платить по 65 грн в месяц.

Чтобы подключить Vodafone 4G Smart S, абоненту должно прийти специальное SMS-сообщение с предложением подключить тариф. Если же такое сообщение не поступало, можно приобрести стартовый пакет, однако продается он довольно странно — например, его можно купить в некоторых онлайн-магазинах.

Напомним, мобильный оператор Vodafone отменил абонплату на время карантина.