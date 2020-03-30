Просочились детальные изображения OnePlus 8 для прессы во всех трёх цветовых исполнениях

Впервые облик OnePlus 8 стал известен в октябре прошлого года благодаря публикации чертежей. На этой неделе в Сеть просочились изображения и подробные спецификации смартфона, а также было заявлено о том, что выйдет он в трёх цветовых исполнениях: Interstellar Glow, Glacial Green и Onyx Black. Теперь появились изображения для прессы в этих трёх цветах.

Как видно, аппарат получит традиционный чёрный цвет, пастельный зелёно-голубой и градиентный — от жёлтого к синему. Заодно изображения лишний раз подтвердили перфорированный экран с минимальными рамками, металлический каркас и тройную тыльную камеру.

Напомним: OnePlus 8 будет иметь 6,55-дюймовый дисплей Full HD+ 90 Гц AMOLED, чип Snapdragon 865 с поддержкой 5G, большую батарею на 4300 мА·ч с поддержкой скоростной 30-Вт зарядки и многое другое.

Полные ожидаемые характеристики устройства выглядят так:

6,55-дюймовый дисплей AMOLED Full HD+ 90 Гц с защитой 3D Corning Gorilla Glass;

7-нм мобильная платформа Snapdragon 865 с частотой 8 ядер ЦП до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650;

8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X и 256-Гбайт накопитель UFS 3.0 или 12/256 Гбайт;

Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.0;

поддержка Dual SIM (nano + nano);

48-Мп основная камера с размером пикселей 0,8 мкм, OIS, EIS; 16-Мп сверхширокоугольный модуль; 2-Мп второстепенный датчик; светодиодная вспышка;

16-Мп фронтальная камера;

подэкранный сканер отпечатков пальцев;

аудио — USB Type-C, двойные стереодинамики, Dolby Atmos;

Type-C, двойные стереодинамики, Dolby Atmos; 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, USB-C;

(L1 + L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, USB-C; аккумулятор на 4300 мА·ч с функцией Warp Charge 30T (5В/6А).

Согласно озвученным прежде слухам, серия OnePlus 8, которая будет включать и более продвинутую модель OnePlus 8 Pro (улучшенные камеры, защита от воды и пыли IP68 и скоростная беспроводная зарядка) и OnePlus 8 Lite, как ожидается, будет официально представлена публике где-то в середине апреля. Впрочем, учитывая ситуацию с пандемией Covid-19, мероприятие может быть перенесено.



