Видео: разборка iFixit нового Apple iPad Pro показала низкую ремонтопригодность — 3 из 10

Компания iFixit поделилась видео разборки нового 12,9-дюймового планшета Apple iPad Pro 2020, представленного Apple в начале этого месяца. Из-за пандемии COVID-19 съёмка производилась в доме сотрудника, а не в студии компании.

Благодаря разборке выяснилось, что большинство внутренних компонентов нового ? iPad Pro? совпадают с начинкой модели 2018 года выпуска, подтверждая тот факт, что устройство представляет собой относительно небольшое обновление по сравнению с предшественником.

Главной особенностью нового iPad Pro является лидар (Light Detection and Ranging, LiDAR) — сканер, который позволяет измерять расстояние до окружающих объектов на расстоянии до пяти метров и обеспечивает расширенные возможности для работы с дополненной реальностью.

Специалисты iFixit также ознакомились с новым чипом A12Z Bionic, содержащим восьмиядерный графический процессор и используемым в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти. Это на 2 Гбайт больше, чем у предшественника iPad Pro 2018, поставлявшегося с 4 Гбайт ОЗУ, за исключением обновлённой модели, тоже имевшей 6 Гбайт ОЗУ в паре с накопителем ёмкостью 1 Тбайт. Ранее на этой неделе сообщалось, что чип A12Z на деле является переименованным A12X с дополнительным ядром графического процессора.

Также специалистами iFixit было отмечено использование в планшете модульного порта USB-C, что облегчает ремонт и замену при необходимости. Однако почти все остальные компоненты iPad Pro 2020 года зафиксированы с помощью клея, что затрудняет доступ к деталям при замене. Например, чтобы заменить батарею, необходимо снять логическую плату, которая зафиксирована с использованием клея. По своим размерам батарея нового планшета не отличается от используемой в модели iPad Pro 2018. Её ёмкость составляет 36,59 Вт·ч.

В целом, iPad Pro? 2020 получил очень низкую оценку ремонтопригодности iFixit, равную 3 из 10, что соответствует оценке модели 2018 года выпуска.



